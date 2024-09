Hajto przejechał się po polskich klubach. Ostro. "To fikcja"

Raków Częstochowa kilka dni temu ogłosił, że z klubem pożegnał się Samuel Cardenas, dyrektor sportowy. Teraz eksperci w programie "Cafe Futbol" wypowiedzieli się na ten niewątpliwie kontrowersyjny temat. Były zawodnik m.in. Schalke 04 podkreślił w mocnych słowach, jak wygląda sytuacja na tym stanowisku w polskich klubach.

- Tak naprawdę dyrektor sportowy w niektórych klubach w Polsce to jest fikcja. Ktoś tę funkcję sprawuje, a tak naprawdę ma związane ręce, bo musi szukać w większości piłkarzy do wzięcia za darmo lub za bezcen - powiedział Hajto.

Ekspert Polsatu Sport zaznaczył, że polska piłka zmaga się z problemami na rynku transferowym, na którym mogą zaistnieć jedynie poszczególne kluby, w większości te, które osiągnęły zadowalające wyniki w europejskich pucharach.

- Legia, Lech czy Raków - to są jedyne kluby, które są w stanie kupić zawodnika za większe pieniądze. Nie ma więcej drużyn w Polsce, które mogą wyłożyć za piłkarza 500 tys. W reszcie zespołów nie jest potrzebne takie stanowisko jak dyrektor sportowy - dodał ekspert.

Dodatkowym problemem jest także podejście do skautingu, który zdaniem Hajty nie jest rozwinięty na tyle, aby poprawiać jakość najwyższych poziomów rozgrywkowych w Polsce.

- Pamiętam taką sytuację, byłem wtedy trenerem w Jagiellonii Białystok i zadzwonił do mnie kolega z informacją, że jest taki zawodnik jak Dani Quintana. To był transfer, który kosztował zaledwie pięć tysięcy euro. Jeżeli ktoś jest zaznajomiony z realiami normalnej piłki, to jest przyzwyczajony raczej do wyższych sum, opiewających na miliony albo chociaż kilkaset tysięcy. Wzięliśmy go na obóz i się okazało, że chłopak ma talent i może zaistnieć. Podsumowując, ostatecznie został sprzedany za 1,5 mln euro. Tak działa wiele klubów w Polsce - podsumował były reprezentacyjny obrońca.

- W Polsce był taki sposób myślenia, że użyjemy komputera i z wzoru prawdopodobieństwa obliczymy kto będzie naszym nowym trenerem - zakończył Hajto.