Dramat gwiazdy reprezentacji Ukrainy. Drastyczne sceny w meczu Serie A (WIDEO)

W sobotnim meczu włoskiej Serie A pomiędzy Genoą a Venezią doszło do dramatycznego incydentu. Rusłan Malinowski doznał poważnej kontuzji kostki, która wyeliminuje go z gry na dłuższy czas. Zawodnik został natychmiast przewieziony do szpitala.

Podczas spotkania Serie A pomiędzy Genoą a Venezią, Malinowski doznał poważnej kontuzji. W trakcie próby wybicia piłki w pobliżu własnej bramki, jego korki zaczepiły się o murawę, co spowodowało wykręcenie prawej kostki w nienaturalny sposób. Zawodnik natychmiast upadł na murawę, a po chwili został zniesiony z boiska na noszach przy aplauzie całego stadionu. To może być koniec sezonu dla gwiazdy reprezentacji Ukrainy.

ZOBACZ TAKŻE: Zła seria przerwana. Pomogły gole Podolskiego

Swoją przygodę z włoską Serie A Malinowski rozpoczął w Atalancie Bergamo w 2019 roku, gdzie szybko stał się kluczowym zawodnikiem. Następnie przeniósł się do Olympique Marsylia w styczniu 2023 roku, by latem tego samego roku wrócić do Włoch, tym razem do Genoi. Na arenie międzynarodowej reprezentował Ukrainę, zdobywając uznanie za swoje występy i stając się kluczowym zawodnikiem w kadrze prowadzonej przez Serhija Rebrowa.

Genoa w swoim oświadczeniu na platformie X poinformowała, że zawodnik doznał zwichnięcia stawów i złamania kości strzałkowej. Operacja została zaplanowana na niedzielę, a klub wyraził współczucie i wsparł piłkarza z nadzieją na jego szybki powrót do zdrowia.