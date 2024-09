Liga Europy 2024/2025. Transmisje, zasady i terminarz

Liga Europy to drugie co do prestiżu europejskie puchary w piłce nożnej. W sezonie 2024/2025 zobaczymy ją w całkiem nowej odsłonie. Zamiast fazy pucharowej pojawiła się faza ligowa. Na czym będą polegały te rozgrywki? Kto ma prawa do ich pokazywania w Polsce?

Nowe wydanie Ligi Europy



Rozgrywki Ligi Europy to naturalny następca rozgrywanego wcześniej Pucharu UEFA. Nowa nazwa zaczęła obowiązywać w 2009 roku. To drugie co do prestiżu rozgrywki klubowe w Europie. Wyżej notowana jest tylko Liga Mistrzów. Co roku wiele drużyn walczy o puchar, prawo gry w Champions League oraz wielkie pieniądze. Nie inaczej będzie w sezonie 2024/2025. Tym razem jednak czeka nas sporo nowości oraz całkiem nowy format rozgrywek. Jak wpłynie to na ich atrakcyjność i czego możemy się spodziewać?

Dotychczas w Lidze Europy zespoły zaczynały rywalizację w fazie grupowej. Od tego sezonu to się zmieniło. Drużyny, które awansowały z rozgrywek ligowych oraz w kwalifikacji, będą grały w fazie ligowej. W niej zobaczymy 36 zespołów.

Szczegółowe zasady rywalizacji



W ramach fazy ligowej każda z drużyn rozegra po osiem spotkań, z czego po cztery u siebie i cztery na wyjeździe. Następnie zostanie stworzona jedna tabela, która zadecyduje o dalszych losach. Przyjęto jednak zasadę, że na tym etapie nie mogą rywalizować ze sobą drużyny z tej samej federacji krajowej. Osiem najlepszych drużyn po fazie ligowej awansuje bezpośrednio do 1/8 finału. Zespoły z miejsc 9-24 będą rywalizowały w fazie play-off, czyli w 1/16 finału. W teorii zapowiada się to bardzo ciekawie.

Terminarz Ligi Europy 2024/2025



Pierwsze mecze fazy ligowej odbędą się 25 września 2024 roku. Faza play-off zostanie rozegrana 13 i 20 lutego 2025 roku. Mecze 1/8 finału zaplanowano na 6 i 13 marca, a ćwierćfinały na 10 i 17 kwietnia. Półfinały odbędą się 1 i 8 maja. Do tego momentu w fazie pucharowej drużyny będą rywalizowały w systemie mecz i rewanż. Wielki finał odbędzie się 21 maja 2025 roku na stadionie San Mames w Bilbao w Hiszpanii.

Bez polskich zespołów w stawce



W tym sezonie w Lidze Europy nie będzie polskich drużyn. W kwalifikacjach do tych rozgrywek odpadły Wisła Kraków i Jagiellonia Białystok. Krakowianie jako pierwszoligowiec spisywali się dzielnie, jednak ostatecznie musieli uznać wyższość Rapidu Wiedeń. Później przegrali z Cercle Brugge w kwalifikacjach Ligi Konferencji. Jagiellonia Białystok musiała uznać wyższość Ajaxu Amsterdam i zagra w fazie ligowej Ligi Konferencji. Nie zabraknie jednak polskich akcentów. W rozgrywkach będziemy oglądać takich graczy, jak m.in.:

- Marcin Bułka (OGC Nice),

- Nicola Zalewski (AS Roma),

- Tomasz Kędziora (PAOK Saloniki),

- Sebatian Szymański (Fenerbahce),

- Jakub Piotrowski (Łudogorec Razgrad).

Wielkie europejskie marki powalczą o puchar



O triumf w Lidze Europy w sezonie 2024/2025 powalczą wielkie europejskie kluby. Wiele z nich z powodzeniem mogłoby rywalizować w Lidze Mistrzów. W gronie uczestników fazy ligowej są m.in.: Manchester United, Tottenham Hotspur, Olympique Lyon, Real Sociedad, Athletic Bilbao, AS Roma, Lazio Rzym, FC Porto, Ajax Amsterdam, Anderlecht Bruksela, Galatasaray, Fenerbahce, Besiktas, Dynamo Kijów, Glasgow Rangers czy Olympiakos Pireus.

Gdzie oglądać mecze Ligi Europy w sezonie 2024/2025?



Wyłączne prawa do pokazywania meczów Ligi Europy w sezonie 2024/2025 nabyła telewizja Polsat. Oznacza to, że mecze tych rozgrywek dostępne będą tylko na sportowych antenach Polsatu oraz w streamingu online na platformie Polsat Box Go. Jedno jest pewne. Emocji nie zabraknie, a w wielkim finale w Bilbao spotkają się dwie uznane europejskie marki.