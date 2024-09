Dzień z Ligą Europy zaczniemy tradycyjnie od naszego studia, które już od godz. 18:00 w Polsacie Sport Premium 1 oraz Polsacie Box Go. Kilkadziesiąt minut później jako pierwsi na boiska wybiegną piłkarze w Turcji oraz Szwecji. Nad Bosforem ekipa Fenerbahce zmierzy się z Royale Union, natomiast w Skandynawii zespół Malmoe podejmie Rangersów.

W sesji wieczornej czekają nas m.in. konfrontacje AS Roma z Athletic Bilbao oraz Olympique Lyon z Olympiakosem - triumfatorem minionej edycji Ligi Konferencji.

Przypomnijmy, że od tego sezonu zmagania w europejskich pucharach pod egidą UEFA toczą się w zupełnie nowym formacie. W pierwszej rundzie mamy do czynienia z tzw. fazą ligową, w której zespoły rozgrywają po kilka meczów (bez rewanżów), a ich zdobycze są prezentowane w jednej tabeli - bez podziału na grupy. Czołowych osiem drużyn dostaje się bezpośrednio do 1/8 finału, natomiast ekipy od 9. do 24. miejsca awansują do 1/16 finału. Pozostałe odpadają z dalszych zmagań. Faza pucharowa toczy się już wedle znanego od lat schematu dwumeczów aż do finału.

Gdzie obejrzeć mecze Ligi Europy? Plan transmisji na czwartek - 26.09

18:00: Studio - Polsat Sport Premium 1

18:35: Fenerbahce - Royale Union - Polsat Sport Premium 1 (komentarz: Bożydar Iwanow, Piotr Kobierecki)

18:35: Malmoe FF - Rangers - Polsat Sport Premium 2 (komentarz: Paweł Ślęzak, Maciej Żurawski)

20:50: Ajax - Besiktas - Polsat Sport Premium 1 (komentarz: Szymon Rojek, Mateusz Makuszewski)

20:50: AS Roma - Athletic Bilbao - Polsat Sport Premium 2 (komentarz: Tomasz Lach, Piotr Urban)

20:50: Eintracht Frankfurt - Viktoria Pilzno - Polsat Sport Premium 3 (komentarz: Andrzej Janisz, Marcin Kalita)

20:50: Olympique Lyon - Olympiakos - Polsat Sport Premium 4 (komentarz: Tomasz Włodarczyk, Marcin Kaczmarek)

20:50: Tottenham - Karabach Agdam - Polsat Sport Premium 5 (komentarz: Piotr Przybysz, Maciej Żurawski)

20:50: Braga SC - Maccabi Tel Aviv - Polsat Sport Premium 6 (komentarz: Grzegorz Michalewski, Jacek Cyzio)

20:50: FCSB - RFS - Polsat Box Go (komentarz: Jakub Żelepień)

