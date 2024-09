W sobotnim hicie trzeciej kolejki PlusLigi Asseco Resovia Rzeszów zmierzy się przed własną publicznością ze świeżo upieczonymi zdobywcami Superpucharu Polski - Aluronem CMC Wartą Zawiercie. Gdzie obejrzeć mecz? O której godzinie rozpocznie się spotkanie? Transmisja w Polsacie Sport 1 oraz w Polsat Box Go.

W minionym sezonie siatkarze Asseco Resovii nie zdołali wywalczyć medalu mistrzostw Polski, kończąc rozgrywki tuż za podium. To siedmiokrotni mistrzowie Polski, ale ostatni tytuł wywalczyli blisko dekadę temu, w 2015 roku. W późniejszych latach drużyna walczyła o powrót do czołówki, co udało się w 2023 roku, gdy rzeszowianie sięgnęli po brązowy medal. W poprzednim sezonie Asseco Resovii nie udało się obronić miejsca na podium - rywalizację o brązowy medal przegrali z Projektem Warszawa. Zdobyli natomiast pierwsze w historii klubu europejskie trofeum – Puchar CEV.

W przerwie między sezonami z klubem z Rzeszowa rozstało się siedmiu siatkarzy, wśród nich takie gwiazdy jak Fabian Drzyzga (kapitan), Torey DeFalco, Jakub Kochanowski czy Yacine Louati. Klub pozyskał sześciu nowych siatkarzy.

Siatkarze Aluron CMC Warty Zawiercie w ostatnich latach należeli do ścisłej czołówki PluLigi. W 2022 roku wywalczyli swój pierwszy w historii, brązowy medal mistrzostw Polski. Rok później zakończyli rozgrywki na czwartym miejscu. Ostatni sezon przyniósł srebro mistrzostw Polski i triumf w Tauron Pucharze Polski.

Trenerem Jurajskich Rycerzy jest od 2022 roku Michał Winiarski. W porównaniu z poprzednim sezonem w kadrze zaszło sporo zmian, a z drużyną pożegnało się ośmiu siatkarzy. Kilku czołowych zawodników pozostało jednak w klubie. W ekipie z Zawiercia nadal grają rozgrywający Miguel Tavares Rodrigues, przyjmujący Bartosz Kwolek i Patryk Łaba, atakujący Karol Butryn, środkowi Mateusz Bieniek, Miłosz Zniszczoł oraz libero Luke Perry i Szymon Gregorowicz. Klub dokonał też kilku bardzo interesujących transferów.

Aluron CMC Warta zwyciężyła w środowym finale AL-KO Superpucharu Polski 2024 z Jastrzębskim Węglem, wynikiem 3:2. Mecz został rozegrany w katowickim Spodku. Starcie zwieńczył niezwykle emocjonujący tie-break (23:21). W rywalizacji o pierwsze trofeum w nowym sezonie zdobywcy Pucharu Polski ograli więc mistrza kraju. Jurajscy Rycerze sięgnęli po Superpuchar po raz pierwszy w historii.

Asseco Resovia nie miała tyle szczęścia do siatkarzy Jastrzębskiego Węgla. W hicie drugiej kolejki PlusLigi rzeszowianie przegrali z rywalami z Górnego Śląska 0:3. Mistrzowie Polski wyraźnie przegrywali w pierwszym secie, ale zdołali odwrócić jego losy i rozstrzygnęli mecz w trzech partiach.

Gdzie obejrzeć mecz Asseco Resovia Rzeszów - Aluron CMC Warta Zawiercie? Kiedy? O której godzinie?

Transmisja z meczu Asseco Resovia Rzeszów - Aluron CMC Warta Zawiercie w sobotę 28 września o godzinie 14:45 w Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go.

Polsat Sport, PAP