Bayern jest jedyną drużyną niemieckiej ekstraklasy z kompletem punktów, a ponadto odniósł pewne zwycięstwo w 1. rundzie Pucharu Niemiec oraz w 1. kolejce Ligi Mistrzów (9:2 nad Dinamem Zagrzeb). W sześciu dotychczasowych spotkaniach o stawkę zdobył 29 goli, a stracił pięć. W znakomitej formie jest Anglik Harry Kane, strzelec pięciu bramek w ekstraklasie, czterech w Champions League i jednej w krajowym Pucharze.

ZOBACZ TAKŻE: Do tej pory ten rok był dla niego znakomity. Gwiazdor usłyszał fatalną diagnozę

Wszystko to świadczy na korzyść nowego trenera Bawarczyków Belga Vincenta Kompany'ego. Zatrudniono go m.in., aby dostarczył klubowi kolejny tytuł mistrzowski. Bayern panował w Niemczech niepodzielnie od sezonu 2012/13 do 2022/23, ale w poprzednim furorę zrobiła właśnie ekipa z Leverkusen, która nie poniosła ani jednej porażki w 34 kolejkach.

Ta seria w końcu została przełamana - w 2. kolejce Bayer musiał uznać wyższość RB Lipsk, ale poza tym podopieczni hiszpańskiego trenera Xabiego Alonso zdobyli Superpuchar Niemiec i odnieśli zwycięstwa w krajowym Pucharze, Lidze Mistrzów oraz pozostałych spotkaniach ligowych.

- To będzie mecz, który zdefiniuje resztę sezonu. Jeśli wygra Bayern, to będzie duży cios nie tylko dla Bayeru, ale też ogólnie dla konkurencji w lidze. W przeciwnym razie to Bayern będzie miał sporo do poprawy i jego dotychczasowe wyniki znajdą się w zupełnie innym świetle - powiedział były piłkarz obu klubów Michael Ballack na łamach dziennika "Koelner Stadtanzeiger".

Relacja live i wynik na żywo meczu Bayern Monachium - Bayer Leverkusen od godz. 18:30 na Polsatsport.pl.

PAP