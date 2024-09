Wygrał też w Toruniu! Zmarzlik świetnie zakończył sezon

Zawody w Toruniu nie rozpoczęły się idealnie dla Zmarzlika, który po turnieju po raz piąty odbierze złoty medal mistrzostw świata, bowiem w pierwszych trzech startach przywoził po jednym punkcie. Potem dołożył jednak "trójkę" i "dwójkę", z ośmioma punktami meldując się w półfinale z ósmego miejsca.

Zobacz także: Zmarzlik mistrzem świata

W półfinale mistrz świata był drugi, bo świetną szarżą pod bandą popisał się na dystansie Brytyjczyk Daniel Bewley. W finale Zmarzlik pokazał jednak prawdziwą klasę i wygrał swój 26. turniej GP. Drugie miejsce zajął Duńczyk Leon Madsen, który długo dzielnie walczył z Polakiem, a trzecie Brytyjczyk Daniel Bewley. Czwarty w Toruniu był Szwed Fredrik Lindgren, który ostatecznie zajął trzecie miejsce w całym cyklu. Gdyby był drugi na Motoarenie, to wskoczyłbym na drugi stopień podium klasyfikacji mistrzostw świata. Srebro indywidualnych mistrzostw świata dla Brytyjczyka Roberta Lamberta.

Dominik Kubera i Patryk Dudek, którzy zajęli dwa czołowe miejsce w rundzie zasadniczej, odpadli w półfinałach. Kuberę brak awansu do finału i przekreślenie szans na czołową szóstkę w całym cyklu kosztował błąd pod koniec pierwszego okrążenia. Mocno poderwało mu do góry przednie koło, wytracił prędkość i spadł na trzecie miejsce. Potem "zeszło z niego powietrze". Do półfinału startował niemal bezbłędnie, bo wygrał cztery z pięciu biegów. Dudek w półfinale był trzeci, ale i tak jego start należy uznać za udany po nierównym, pełnym słabszych występów sezonie.

Maciej Janowski i Szymon Woźniak nie zakwalifikowali się do najlepszej ósemki.

Ostatecznie w klasyfikacji generalnej Zmarzlik wyprzedził Lamberta o 35 punktów, a ten o trzy Lindgrena. Kolejne trzy miejsca dające prawo startu w przyszłorocznych mistrzostwach świata zajęli Brytyjczyk Daniel Bewley, Słowak Martin Vaculik i Australijczyk Jack Holder. Kubera zajął ósme miejsce z dorobkiem 98 "oczek".



Wyniki:

1. Bartosz Zmarzlik (Polska)

2. Leon Madsen (Dania)

3. Daniel Bewley (W. Brytania)

4. Fredrik Lindgren (Szwecja)

5. Patryk Dudek (Polska)

6. Jan Kvech (Czechy)

7. Dominik Kubera (Polska)

8. Jack Holder (Austalia)

...

11. Maciej Janowski (Polska)

15. Szymon Woźniak (Polska)

Klasyfikacja generalna po 11 z 11 zawodów:

1. Bartosz Zmarzlik (Polska) 179 pkt - mistrz świata

2. Robert Lambert (W. Brytania) 144

3. Fredrik Lindgren (Szwecja) 141

4. Daniel Bewley (W. Brytania) 127

5. Martin Vaculik (Słowacja) 122

6. Jack Holder (Australia) 106

7. Mikkel Michelsen (Dania) 101

8. Dominik Kubera (Polska) 98

...

13. Szymon Woźniak (Polska) 58

14. Maciej Janowski (Polska) 52

17. Patryk Dudek (Polska) 24

22. Oskar Fajfer (Polska) 6

25. Mateusz Cierniak (Polska) 3

PAP