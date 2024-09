Team Kubicy poza podium we Włoszech

Zespół Orlen Team AO by TF z Robertem Kubicą w składzie zajął piąte miejsce w kategorii LMP2 w niedzielnym wyścigu na Mugello Circuit (Autodromo Internazionale di Mugello), torze w pobliżu Florencji we Włoszech.

Pierwsze miejsce wywalczyli kierowcy zespołu Iron Lynx, drugie Algarve Pro Racing, a trzecie Inter Europol Competition. W tym ostatnim - teamie "Piekarzy", który ma swoją siedzibę pod Warszawą, w tym roku nie ma żadnego kierowcy z Polski.



Mugello to była piąta runda cyklu wyścigowego European Le Mans Series, po czterech liderem klasyfikacji generalnej był zespół Polaka.

Pod koniec sierpnia na belgijskim Circuit de Spa-Francorchamps team Kubicy wygrał 4-godzinną czwartą rundę cyklu ELMS i objął wtedy prowadzenie w klasyfikacji generalnej w kategorii LMP2. To było pierwsze zwycięstwo tej ekipy w tegorocznym sezonie.

Tym razem Orlen Team AO by TF nie pojechał tak dobrze, jak podczas poprzedniej rundy, było widać, że kierowcom brakuje tempa. Partnerami Kubicy są Szwajcar Louis Deletraz i 20-letni Brytyjczyk Jonny Edgar.

Jako pierwszy jechał Edgar, po nim w 1,5 godziny po starcie za kierownica usiadł Kubica. Polak powoli zaczął odrabiać straty, w końcu wyprowadził zespół na czwartą lokatę.

Gdy bolid przejął szybki Deletraz pojawiła się nadzieja, że uda mu się wywalczyć awans na podium. Ale tym razem Szwajcar także nie był w najlepszej dyspozycji, dość długo utrzymał czwartą pozycję, ale w końcówce wyścigu dał się wyprzedzić załodze Panis Racing i spadł na piątą lokatę.

Kubica jest w tym roku jedynym Polakiem, który rywalizuje w ELMS. To druga seria wyścigowa krakowianina w sezonie 2024. Oprócz tych zawodów Kubica startuje w tym roku w prestiżowych długodystansowych mistrzostwach świata WEC (World Endurance Championship).

Po pięciu rundach team Orlen Team AO by TF jest liderem cyklu gromadząc 75 pkt. Na drugiej pozycji jest Inter Europol Competition - 69 pkt, a na trzeciej Panis Racing - 60 pkt.

W kalendarzu sezonu 2024 ELMS jest sześć rund. Po Barcelonie i wyścigu we francuskim Le Castellet, 7 lipca ścigano się na włoskiej Imoli, 25 sierpnia rywalizowano na belgijskim Spa-Francorchamps, a 29 września kierowcy walczyli o zwycięstwo na włoskim Mugello. Sezon zakończy 19 października wyścig w Portugalii na torze w Portimao.

Klasa LMP2, która jest nadal reprezentowana w ELMS, od tegorocznego sezonu została przez FIA wycofana z długodystansowych mistrzostw świata WEC. Na starcie załogi w bolidach LMP2 pojawiły się tylko w 24-godzinnym Le Mans. Powodem rozstania z LMP2 było rosnące zainteresowanie klasą Hypercar, w której bolidy są nowocześniejsze i szybsze, a rywalizacja na torze bardziej widowiskowa.

Kubica wrócił do rywalizacji w ELMS po trzech latach. W sezonie 2021 startował w belgijskim Team WRT i wtedy w klasie LMP2 wraz z Deletrazem i Chińczykiem Yifei Ye zwyciężył w klasyfikacji generalnej cyklu. European Le Mans Series to wyścigi długodystansowe, w których kierowcy mają do dyspozycji prototypy klasy LMP oraz samochody sportowe klasy GT.

W czerwcu 2021 ekipa WRT była bliska wygrania prestiżowego wyścigu 24-godzinnego Le Mans w kategorii LMP2, jednak bolid uległ awarii na ostatnim okrążeniu i team nie dojechał do mety.