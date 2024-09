Hit kolejki nie zawiódł. Kibice obejrzeli pełen zwrotów akcji mecz, o losach którego zadecydował tie-break. W nim minimalnie lepsi okazali się wicemistrzowie kraju dowodzeni przez Winiarskiego.

Tak się akurat złożyło, że owa konfrontacja odbyła się w dniu urodzin byłego znakomitego siatkarza, który na świat przyszedł 28 września 1983 roku. Lepszego prezentu niż triumf swoich podopiecznych nie mógł sobie wymarzyć.

W samych superlatywach na jego temat wypowiada się jeden z zawodników "Jurajskich Rycerzy" - Miguel Tavares.

- Przede wszystkim cieszę się, że zwycięstwem w Rzeszowie mogliśmy mu sprawić chwile radości i prezent, bo obchodził wtedy urodziny. Dobrze, że znaleźliśmy sposób, żeby wygrać to spotkanie. Michał Winiarski jest znakomitym trenerem. Mam okazję pracować z nim już trzeci sezon i cieszę się każdą chwilą naszej wspólnej pracy. To duża przyjemność pracować z nim, bo był świetnym siatkarzem i zebrał bardzo dużo doświadczenia z boiska - rzekł siatkarz w rozmowie z oficjalną stroną PlusLigi.

Winiarski, mimo że jako trener pracuje zaledwie od kilku lat, zdążył już wypracować sobie markę bardzo dobrego szkoleniowca. Dowodem na to nie tylko jego obecność w PlusLidze, ale również pełnienie funkcji selekcjonera reprezentacji Niemiec, którą sprawuje od 2022 roku. W tym roku osiągnął swoje największe sukcesy w dotychczasowej karierze. Z Wartą sięgnął po wicemistrzostwo, Puchar oraz Superpuchar Polski, natomiast z naszymi zachodnimi sąsiadami wystąpił na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Jego warsztat pracy jest chwalony przez zawodników.

- Bardzo doceniam jego komunikację z drużyną, która jest jasna, bezpośrednia i zrozumiała, jeśli chodzi o to, czego trener od nas wymaga w danej sytuacji boiskowej. Dzięki niemu wykonujemy też świetną pracę na treningach, bo każde zajęcia mamy dobrze zaplanowane, przystępujemy do nich skupieni i gramy z takim zaangażowaniem jakbyśmy chcieli dopaść naszych rywali. Mamy w zespole znakomitą atmosferę i taki właściwy duch zespołu, który jest na co dzień odczuwalny i ma duże znaczenie, bo nam pomaga, żeby być w gotowości na wielką walkę w każdym meczu - zaznaczył Tavares.

Nieprzypadkowo mówi się, że Winiarski to prawdopodobnie przyszły selekcjoner reprezentacji Polski. Jako zawodnik zdobył z nią mistrzostwo świata, a wcześniej srebrny medal mundialu. Do tego należy dodać triumf w Lidze Światowej i drugie miejsce w Pucharze Świata.

Na niwie klubowej pierwsze duże kroki w seniorskiej siatkówce stawiał w legendarnym AZS-ie Częstochowa. Zdobył dziesięć medali mistrzostw Polski - z czego trzy złote. Dorzucił cztery Puchary Polski i dwa Superpuchary Polski. Grając w barwach Trentino wygrał Ligę Mistrzów i mistrzostwo Włoch.