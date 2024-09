Legia a Betis w Lidze Konferencji 24/25. Skład, terminarz i analiza szans

Już 3 października 2024 roku Legia Warszawa zainauguruje grę w fazie ligowej Ligi Konferencji. W pierwszym meczu czeka ją nie lada wyzwanie. Wszystko dlatego, że do Warszawy przyjedzie hiszpański Betis. Kto jest faworytem? Kto zagra w tym meczu?

Isco nie zagra przez kontuzje

Przejrzyjmy kadry obu drużyn. Na pierwszy rzut oka widać, że większe gwiazdy występują w ekipie z hiszpańskiej Andaluzji. Już teraz wiemy jednak, że zabraknie największej z nich. Mowa o Isco. Były pomocnik Realu Madryt pod koniec ubiegłego sezonu nabawił się poważnej kontuzji, która wyeliminowała go z udziału w mistrzostwach Europy. Uraz leczy do dziś.

Przewidywane składy na mecz Legia - Betis

Liderami Legii Warszawa w tym sezonie są tacy zawodnicy, jak m.in.: Kacper Tobiasz, Bartosz Kapustka, Luquinhas, Paweł Wszołek czy Rafał Augustyniak. Kluczowi zawodnicy Betisu Sewilla to z kolei: Giovano Lo Celso, Marc Roca, Pablo Fornals i Vitor Roque. Poniżej przewidywane składy na najbliższy mecz.

Legia Warszawa: Tobiasz, Kapaudi, Jędrzejczyk, Augustyniak, Vinagre, Luquinhas, Celhaka, Kapustka, Wszołek, Gual, Pekhart

Real Betis: Silva, Perraud, Natan, Llorente, Ruibal, Roca, Lo Celso, Johnny Cardoso, Ezzalzouli, Diao, Fornals.

Kiedy odbędzie się to spotkanie?

Mecz Legia Warszawa - Betis odbędzie się w czwartek 3 października na Stadionie Miejskim Legii Warszawa im. Marszałka J. Piłsudskiego przy ulicy Łazienkowskiej. Jego początek zaplanowano na godzinę 18:45. Stawką będą trzy punkty, które mogą okazać się bardzo cenne w kontekście walki o awans do fazy pucharowej Ligi Konferencji.

Kto ma większe szanse na zwycięstwo?

Oczywiście faworytem do zwycięstwa w tym meczu jest hiszpański Betis. Zespół ten od lat należy do czołowych drużyn La Ligi. Z powodzeniem występuje w europejskich pucharach. W jego kadrze nie brakuje gwiazd wycenianych na kilkanaście milionów euro i więcej. Betis od kilku lat prowadzony jest przez Manuela Pellegriniego, który kontynuuje swoją trenerską filozofię.

Po drugiej stronie stanie Legia Warszawa prowadzona przez Goncalo Feio. Od początku tego sezonu warszawianie grają w kratkę. O ile udało się awansować do fazy ligowej Ligi Konferencji, o tyle w Ekstraklasie Legioniści potracili już sporo punktów. Po 9. kolejkach są na ósmym miejscu i tracą już osiem punktów do Lecha Poznań. To sprawia, że ich zwycięstwo z Betisem będzie sporą niespodzianką.

Gdzie obejrzeć mecz Legia - Betis?

Wyłączne prawa do pokazywania spotkań Ligi Europy w sezonie 2024/2025 ma Polsat. Mecz Legia - Betis można obejrzeć na antenach sportowych Polsatu oraz na platformie Polsat Box Go.

