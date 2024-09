PKOl opublikował sprawozdanie finansowe po IO w Paryżu. Najtańsze igrzyska od... 20 lat

Publikacja pełnego sprawozdania finansowego do końca września została zapowiedziana niecałe dwa tygodnie temu podczas obrad Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Warto podkreślić, że takie dane zazwyczaj były publikowane dopiero wiosną następnego roku po igrzyskach olimpijskich.



Najważniejsze dane dotyczące kosztów organizacji udziału polskiej reprezentacji w igrzyskach olimpijskich przedstawił sekretarz generalny PKOl - Marek Pałus. Dodatkowo na stronie internetowej opublikowano szczegółowe dane wraz z opracowaniem.



"W związku z zainteresowaniem opinii publicznej kosztami organizowanego przez PKOl wyjazdu Olimpijskiej Reprezentacji Polski na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu w 2024 r. przygotowaliśmy obszerny raport, który poza tymi kosztami zawiera też odpowiedzi na pojawiające się w przestrzeni publicznej różnego rodzaju zarzuty i spekulacje dotyczące działalności PKOl, dlatego dokument ten został rozszerzony o szczegółowe, merytoryczne odniesienie się do tych kwestii" - napisał PKOl publikując szczegółowe zestawienia kosztów i podsumowania na swojej stronie internetowej.



Jak wynika z dokumentów łączny koszt organizacji igrzysk olimpijskich w Paryżu wyniósł około 16,14 mln złotych. Po uwzględnieniu inflacji były to najtańsze igrzyska olimpijskie po 2000 roku. Największe koszty PKOl poniósł podczas wyjazdu polskiej reprezentacji do Aten, gdzie po uwzględnieniu inflacji koszt ten oscylował w granicach 40,75 mln złotych.



"W okresie styczeń – wrzesień 2024 ekwiwalent wynosi 115.488.601 zł (kwoty na podstawie raportów przygotowanych przez Pentagon Research oraz Sponsoring Insight). Kwota ekwiwalentu za cały rok 2024 z pewnością będzie jeszcze wyższa – ze względu na niezakończone świadczenia i brak ich wyliczeń. Dodatkowo jest to kwota ekwiwalentu wypracowana jedynie dla SSP, bez sponsorów prywatnych. To oznacza, że każda włożona złotówka zostaje pomnożona 2 lub 3, a w niektórych przypadkach nawet 4-krotnie. To także oznacza, że sponsor PKOl z udziałem Skarbu Państwa zyskuje od kilkunastu do kilkudziesięciu milionów złotych, promując swoją markę poprzez sponsoring Polskiego Komitetu Olimpijskiego" - dodano w obszernym raporcie.



Dodatkowo w raporcie podkreślono wysokie zwroty inwestycji w organizację Domu Polskiego w postaci ekwiwalentu marketingowego.



"Całkowita Inwestycja w Dom Polski wyniosła 12,88 mln zł. Wygenerowane przychody wyniosły 4,75 mln zł, finalny koszt po stronie PKOl wyniósł 8,13 mln zł. Ekwiwalent marketingowy wypracowany przez Dom Polski wyniósł 15,12 mln zł. Finalnie każda 1 zł zainwestowana w Dom Polski przyniosła 1,86 zł w ekwiwalencie marketingowym dla naszych Partnerów" - napisano w raporcie.

Cały raport jest dostępny TUTAJ.



Igrzyska olimpijskie w Paryżu trwały od 26 lipca do 11 sierpnia. Igrzyska olimpijskie są nie tylko jedną z najważniejszych imprez sportowych na świecie, ale także mają olbrzymi dorobek kulturalny i społeczny przyciągając przed telewizory i na sportowe areny miliardy ludzi. W tegorocznej edycji Polska zajęła 42. miejsce w klasyfikacji medalowej (jeden złoty medal, cztery srebrne i pięć brązowych).

Polsat Sport