Linette bardzo dobrze radzi sobie w Pekinie. Dość powiedzieć, że w poprzedniej rundzie polska tenisistka niespodziewanie w dwóch setach ograła Jasmine Paolini. Znacznie bardziej było poprzednie spotkanie Rosjanki, która 2:1 wygrała z Chorwatką Donną Vekić.

Z Andriejewą poznanianka grała dotychczas dwukrotnie - bilans to 1-1. Co ciekawe, podobnie jak z Paolini, Polka ostatni raz grała z Rosjanką podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu. Wygrała z 17-letnią tenisistką w pierwszej rundzie 6:3, 6:4, by później przegrać właśnie z Włoszką.

Jak będzie tym razem?

Relacja live i wynik na żywo meczu Magda Linette - Mirra Andriejewa na Polsatsport.pl.

BS, Polsat Sport