0:7 po dwóch meczach. Falstart drużyny Polaka w Lidze Mistrzów

Dwie bramki zdobył Senegalczyk Abdallah Sima - w 24. i 70. minucie, a po jednej dołożyli Mahdi Camara (66.) i urodzony we Francji Portugalczyk Mathias Pereira Lage (75.).

ZOBACZ TAKŻE: Są debiutanci! Oto powołania reprezentacji Polski na mecze z Portugalią i Chorwacją

Piątkowski rozegrał całe spotkanie. Jego drużyna, choć terminarz Salzburga na początku fazy ligowej LM nie wydawał się szczególnie trudny, pozostaje więc bez żadnego gola i punktu.

W drugim zakończonym meczu 2. kolejki wicemistrz Niemiec VfB Stuttgart zremisował u siebie ze Spartą Praga 1:1.

Od tego sezonu rozgrywki LM odbywają się w nowym formacie, z fazą ligową zamiast grupowej. Uczestnicy są klasyfikowani w jednej, wspólnej tabeli. Prawie do końca stycznia każdy będzie rywalizować z ośmioma różnymi rywalami (czterema u siebie i czterema na wyjeździe). Drużyny, które zajmą miejsca 1-8, zakwalifikują się bezpośrednio do 1/8 finału, te z lokat 9-24 o awans do tej rundy powalczą w barażach. Pozostałe kluby zostaną wyeliminowane.

BS, PAP