Dublet Lewandowskiego i grad goli w Dortmundzie. Wyniki wtorkowych spotkań Ligi Mistrzów

Drugą kolejkę zmagań rozpoczęły spotkania RB Salzburg - Brest, a także VfB Stuttgart - Sparta Praga. Niespodziewanie, zespół "Die Bullen" został rozbity przez podopiecznych Erica Roya aż 0:4. Pełne 90 minut w szeregach wicemistrza Austrii zagrał Kamil Piątkowski. W drugim meczu padł remis 1:1, a ozdobą spotkania było przepiękne trafienie Kaana Kairinena, który bezpośrednio z rzutu wolnego pokonał bramkarza rywali.

W późniejszych starciach również byliśmy świadkami kilku niespodzianek. Niezwykle ciekawie zapowiadał się mecz Barcelony z Young Boys Berno. Jak się okazało, marzenia klubu ze Szwajcarii o korzystnym rezultacie zostały pogrzebane już w 8. minucie, kiedy strzał Raphinhi przeciął Robert Lewandowski, celnie kierując piłkę do siatki. Było to jego pierwsze trafienie w tej edycji i 95. w historii rozgrywek. „Duma Katalonii” szybko podwyższyła prowadzenie, najpierw za sprawą Raphinhi, a chwilę później Inigo Martineza. Pierwsza, jednostronna połowa zakończyła się wynikiem 3:0 dla „Blaugrany”.

Druga część meczu rozpoczęła się podobnie jak pierwsza – „Lewy” po raz drugi umieścił piłkę w siatce, tym razem po asyście Martineza. To jednak nie był koniec kanonady „Blaugrany”, która dorzuciła jeszcze jedno trafienie, choć tym razem zawodnik gości pechowo skierował piłkę do własnej bramki. Barcelona, po nieudanym inauguracyjnym meczu z AS Monaco, pewnie pokonała klub ze Szwajcarii 5:0. Łukasz Łakomy (Young Boys) wszedł na plac gry w 82 minucie.

Pierwsze trzy punkty w tej edycji Champions League zdobyła także drużyna Arsenalu. „Kanonierzy” pewnie pokonali na własnym stadionie Paris Saint-Germain 2:0. Jakub Kiwior zmienił w przerwie Jurriena Timbera i pozostał na boisku do końca meczu. Inny z Polaków, Piotr Zieliński, zagrał pełne 90 minut w barwach Interu Mediolan. Mistrzowie Włoch pokonali serbską Crveną Zvezdę Belgrad 4:0.

Najwięcej bramek padło w Dortmundzie, gdzie Borussia rozbiła Celtic Glasgow aż 7:1. Hat-tricka zaliczył skrzydłowy Karim Adeyemi, a dwie bramki dołożył nowy nabytek drużyny prowadzonej przez duet Sahin-Piszczek, Serhou Guirassy. Zarówno Marcel Lotka, jak i Maik Nawrocki spędzili całe spotkanie na ławce rezerwowych.

Wyniki wtorkowych meczów Ligi Mistrzów - 01.10

RB Salzburg - Brest 0:4 (0:1)

Bramki: Abdallah Sima 24, 70; Mahdi Camara 66, Mathias Pereira Lage 76

VfB Stuttgart - Sparta Praga 1:1 (1:1)

Bramki: Enzo Millot 7 - Kaan Kairinen 32

Arsenal - PSG 2:0 (2:0)

Bramki: Kai Havertz 20, Bukayo Saka 35

FC Barcelona - Young Boys 5:0 (3:0)

Bramki: Robert Lewandowski 8, 51; Raphinha 34; Inigo Martinez 37, Mohamed Camara (sam.) 81

Bayer Leverkusen - AC Milan 1:0 (0:0)

Bramki: Victor Boniface 51

Borussia Dortmund - Celtic 7:1 (5:1)

Bramki: Emre Can 8 (rz.k); Karim Adeyemi 11, 29, 42; Serhou Guirassy 40 (rz.k.), 66, Felix Nmecha 79 - Daizen Maeda 9

Inter - Crvena Zvezda 4:0 (1:0)

Bramki: Hakan Calhanoglu 11, Marko Arnautovic 59, Lautaro Martinez 72, Mehdi Taremi 81 (rz.k)

PSV - Sporting 1:1 (1:0)

Bramki: Jerdy Schouten 15 - Daniel Braganca 84

Slovan Bratysława - Manchester City 0:4 (0:2)

Bramki: Ilkay Gundogan 8, Phil Foden 15, Erling Haaland 58, James McAtee 74