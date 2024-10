Waży się przyszłość Świątek, sztab wciąż milczy. A termin już blisko

Iga Świątek po raz ostatni grała na US Open w Nowym Jorku. Od tego czasu minęło już kilka tygodni. Liderka rankingu WTA opuściła prestiżowe turnieje w Seulu i Pekinie. Zabraknie jej także w Tokio. Pod znakiem zapytania stanął jej udział w turnieju rangi WTA 1000 w Wuhan. Niedługo poznamy decyzję polskiej mistrzyni - wszak zawody rozpoczną się już 7 października, czyli w najbliższy poniedziałek.

Przedłużająca się absencja polskiej mistrzyni

Po raz ostatni Igę Świątek oglądaliśmy na korcie na początku września w ćwierfinale turnieju wielkoszlemowego US Open w Nowym Jorku. Tam Polka musiała uznać wyższość Amerykanki Jessiki Peguli i odpadła z rywalizacji. Po kampanii w Stanach Zjednoczonych miała udać się do Azji, aby startować w tamtejszych turniejach. Niestety od kilku tygodni liderka rankingu WTA nie wróciła do rywalizacji i wciąż nie znamy podstawowej przyczyny tej decyzji.

Iga Światek traci sporo punktów rankingowych

Na ten moment Iga Świątek opuściła dwa prestiżowe turnieje w Azji. Najpierw zrezygnowała z udziału w Korea Open w Seulu, gdzie miała zadebiutować. Tam gra toczyła się o 500 punktów rankingowych. Później Polki zabrakło w turnieju WTA 1000 w Pekinie, miała tam bronić tytułu.

Przez to z jej dorobku odpisano 1000 punktów rankingowych.

W efekcie przewaga nad drugą w zestawieniu Białorusinką Aryną Sabalenką stopniała. Niedawno ogłoszono, że Iga Świątek zrezygnowała z gry w kolejnych zawodach. Tym razem zabrakło jej na liście zgłoszonych do Toray Pan Pacific Open Tennis rangi WTA 500 w Tokio. Turniej ten odbędzie się w dniach 21-27 października.

Czy Iga Świątek wystartuje w turnieju w Wuhan?

Wciąż ważą się losy udziału polskiej mistrzyni w turnieju rangi WTA 1000 w Wuhan w Chinach. Na ten moment Iga Świątek jest na liście zgłoszonych tenisistek, nie ma jednak oficjalnego potwierdzenia ze sztabu szkoleniowego liderki rankingu WTA. Pojawiają się informacje o tym, że start w Wuhan będzie ważył się do ostatniej chwili.



Turniej w Wuhan zaplanowano na 7-13 października. Gra toczyć się będzie o 1000 punktów rankingowych oraz sporą premię finansową. Absencja Polki może być równoznaczna ze stratą pozycji liderki rankingu WTA.

Iga Świątek będzie broniła tytułu WTA Finals

Intensywny sezon zbliża się do końca. W kobiecym tenisie jego kulminacją będzie turniej WTA Finals w Rijadzie w Arabii Saudyjskiej, gdzie wystąpi osiem najlepszych zawodniczek w tym sezonie. W tym gronie nie powinno zabraknąć Igi Świątek, która będzie broniła tytułu wywalczonego przed rokiem.



Turniej WTA Finals odbędzie się w dniach 2-9 listopada. Tuż po nim zostaną rozegrane finały reprezentacyjnych zmagań Billie Jean King Cup w Maladze i nie wiadomo, czy Iga Świątek pomoże swoim reprezentacyjnym koleżankom. Plany dotyczące najbliższych startów polskiej mistrzyni będą znane już niedługo. Warto śledzić komunikaty na bieżąco.