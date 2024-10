Co za dzień, kolejne ogłoszenie Świątek. Zmienia decyzję i wycofuje się

Po raz ostatni Igę Świątek oglądaliśmy na korcie na początku września w ćwierfinale turnieju wielkoszlemowego US Open w Nowym Jorku. Tam Polka musiała uznać wyższość Amerykanki Jessiki Peguli i odpadła z rywalizacji. Po kampanii w Stanach Zjednoczonych miała udać się do Azji, aby startować w tamtejszych turniejach. Tymczasem od kilku tygodni liderka rankingu WTA nie wróciła do rywalizacji. Odpuściła starty kolejno w Seulu, Pekinie i Tokio.

Na kort miała wrócić w Wuhan. Te informacje oficjalnie potwierdził sztab tenisistki. W piątek okazało się jednak, że Świątek zmieniła decyzję i ostatecznie nie wystąpi także w tym turnieju.

Rezygnacja z udziału w zawodach ma związek z poważną zmianą, na którą zdecydowała się Polka. W piątek rano oświadczyła ona, że po blisko trzech latach rozstała się z trenerem Tomaszem Wiktorowskim. Następca szkoleniowca nie został jeszcze znaleziony.

"Po dokonaniu ważnej zmiany w moim zespole postanowiłam wycofać się z turnieju w Wuhan. Przepraszam kibiców z Chin i wszystkich tych, którzy czekają, żeby zobaczyć moją grę, ale mam nadzieję, że rozumiecie, że potrzebuję trochę czasu" - zakomunikowała Świątek, cytowana przez organizatorów chińskiego turnieju.

Wszystko wskazuje więc na to, że Polka nie zagra w żadnym turnieju przed WTA Finals, które odbędą się w Rijadzie pomiędzy 2 a 9 listopada.