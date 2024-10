Asseco Resovia przegrała w Lublinie! Drużyna Wilfredo Leona nadal niepokonana

Bogdanka LUK Lublin wygrała z Asseco Resovią 3:1 w spotkaniu 5. kolejki PlusLigi. Siatkarze z Lublina odnieśli piąte zwycięstwo i pozostali jedną z dwóch (obok Jastrzębskiego Węgla) niepokonanych drużyn w obecnym sezonie. Dla rzeszowian to trzecia porażka w czwartym meczu.

Spotkanie lepiej rozpoczęli rzeszowianie (1:3), ale zaczęli popełniać błędy własne, które dały przewagę gospodarzom (10:6). Środkowa część seta toczyła się pod dyktando siatkarzy Bogdanki LUK. Gospodarze byli skuteczniejsi w ataku, dołożyli zagrywkę i powiększyli przewagę (17:11). W końcówce kontrolowali sytuację, a ich wygraną 25:18 przypieczętował serwis gości w siatkę.

W drugiej partii swą grę poprawiła Asseco Resovia, która zaczęła budować zaliczkę od asa serwisowego Karola Kłosa (5:7). Goście wykorzystali problemy rywali w przyjęciu, które przekładały się na skuteczność w ataku i utrzymywali punktowy dystans (13:17). Gra obu ekip falowała, bo lublinianie zmniejszali straty, rywale jednak znów odbudowywali przewagę. W końcówce ważną akcję skończył Bartosz Bednorz (20:23), blok dał gościom piłkę setową (22:24), a Jakub Bucki postawił kropkę nad "i" skutecznym atakiem (23:25).

Na początku trzeciego seta trzy asy serwisowe posłał Aleks Grozdanow (7:4), a później gospodarze jeszcze powiększyli przewagę (11:5). Znów oglądaliśmy szarpaną grę obu drużyn. Rzeszowianie zmniejszyli różnicę (14:12), ale dobrą zmianę dał Mateusz Malinowski i siatkarze Bogdanki znów odskoczyli (17:12). Gospodarze pewnie wygrali w końcówce, a dwa ostatnie punkty dały im błędy rywali w ataku (25:18).

Czwartą odsłonę udanie rozpoczęli przyjezdni (5:8). Gospodarze wyrównali, gdy punktową zagrywką popisał się Fynnian McCarthy (9:9), a później uzyskali przewagę, gdy podobnej sztuki dokonał Wilfredo Leon (13:11). Rzeszowianie znów zerwali się do walki i wygrali serię akcji od stanu 15:13 do 15:18. Lublinianie znów odrobili straty i losy seta rozstrzygnęły się w końcówce. Bennie Tuinstra wywalczył piłkę meczową (24:23), przyjezdni doprowadzili jednak do gry na przewagi. Bogdanka LUK wygrała tę wojnę nerwów, kończąc rywalizację punktowym blokiem (27:25).

Najwięcej punktów: Wilfredo Leon (21), Bennie Tuinstra (14), Kewin Sasak (11) – Bogdanka LUK; Bartosz Bednorz (18), Jakub Bucki (13), Dawid Woch (12), Klemen Cebulj (10) – Asseco Resovia. Obie drużyny popełniły sporo błędów (gospodarze – 21, goście – 30); lublinianie lepiej punktowali blokiem (13–9) i zagrywką (11–7). MVP: Bennie Tuinstra (12/23 = 52% skuteczności w ataku + 1 as + 1 blok).

Bogdanka LUK Lublin – Asseco Resovia Rzeszów 3:1 (25:18, 23:25, 25:18, 27:25)

Bogdanka LUK: Bennie Tuinstra, Fynnian McCarthy, Kewin Sasak, Wilfredo Leon, Aleks Grozdanow, Marcin Komenda – Thales Hoss (libero) oraz Mateusz Malinowski, Jan Nowakowski, Maciej Czyrek. Trener: Massimo Botti.

Asseco Resovia: Klemen Cebulj, Dawid Woch, Jakub Bucki, Bartosz Bednorz, Karol Kłos, Gregor Ropret – Michał Potera (libero) oraz Adrian Staszewski, Stephen Boyer, Łukasz Kozub, Lukas Vasina. Trener: Tuomas Sammelvuo.