ZAKSA mocna w końcówkach! Drużyna Andrei Gianiego pewnie wygrała na wyjeździe

ZAKSA przyjechała do Gdańska mocno osłabiona, nie mogli zagrać Bartosz Kurek, Rafał Szymura (urazy) oraz Mateusz Poręba (przeziębienie). W meczowej kadrze Trefla znalazł się natomiast wracający po kontuzji Alaksiej Nasiewicz. Z drużyną rozstał się natomiast Rafał Faryna, który znalazł już nowy klub.

W pierwszym secie przewaga przechodziła z rąk do rąk. Lepiej rozpoczęli dobrze dysponowani w bloku gdańszczanie (8:5), ale później do głosu doszli goście (10:12). Tak obie drużyny dojechały do końcówki seta, która przyniosła sporo emocji. Ważne piłki kończył Mateusz Rećko, ale to gospodarze zatrzymując rywali blokiem mieli piłkę setową (24:23). Przestrzelona zagrywka oznaczała rywalizację na przewagi, a w niej górą byli kędzierzynianie, którym decydujący punkt dał autowy atak rywali (26:28).

Drugą partię siatkarze Trefla rozpoczęli od prowadzenie 4:0, by po chwili przegrywać... 4:6. Gra obu zespołów nadal falowała, bo gdańszczanie odbudowali przewagę (13:10), ale w odpowiedzi poszła seria gości i po asie Igora Grobelnego było 13:14. ZAKSA odskoczyła na cztery oczka (14:18), a gospodarze wyrównali wynik (19:19). Ostatni fragment seta należał do kędzierzynian. Znów skutecznie grał Rećko, a jeden z jego ataków dał piłkę setową (21:24). Wynik na 22:25 ustalił Grobelny.

Trzecia odsłona toczyła się przy przewadze siatkarzy ZAKSY (6:8, 13:16). Trefl nie rezygnował i odrobił straty, gdy asem popisał się Gijs Jorna (17:17). W końcówce gdańszczanie po raz kolejny zniwelowali przewagę gości (21:21). Emocji nie zabrakło. Gospodarze prowadzili 23:22, ale trzy ostatnie akcje padły łupem ZAKSY. Rećko i Grobelny skończyli ataki, a spotkanie zamknął asem serwisowym Marcin Janusz (23:25).

Najwięcej punktów: Jakub Jarosz (12), Mustapha M'Baye (12) – Trefl; Mateusz Rećko (20), Igor Grobelny (19) – ZAKSA. Goście byli skuteczniejsi w ataku, mocną bronią Trefla był blok (12–7). MVP: Igor Grobelny (17/28 = 61% skuteczności w ataku + 2 asy).

Siatkarze Trefla Gdańsk rozpoczęli sezon od serii wyjazdowych meczów. Zanotowali udane otwarcie, trzy mecze przegrywając po tie-breakach, a w jednym wygrywając za trzy oczka. W pierwszym meczu u siebie gdańszczanie po raz pierwszy w tym sezonie nie zdobyli punktu. Kędzierzynianie wystąpili po raz trzeci w tym sezonie, również grając tylko na wyjazdach i odnieśli drugie zwycięstwo.

Trefl Gdańsk – ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 0:3 (26:28, 22:25, 23:25)

Trefl: Kamil Droszyński, Piotr Orczyk, Paweł Pietraszko, Jakub Jarosz, Jakub Czerwiński, Mustapha M'Baye – Voitto Koykka (libero) oraz Rafał Sobański, Aliaksei Nasevich, Gijs Jorna. Trener: Mariusz Sordyl.

ZAKSA: Igor Grobelny, Andreas Takvam, Mateusz Rećko, Jakub Szymański, Karol Urbanowicz, Marcin Janusz – Eric Shoji (libero) oraz Kajetan Kubicki, David Smith, Maciej Nowowsiak (libero). Trener: Andrea Giani.