Udział w Lidze Konferencji to opłacalny biznes. Ile zarabiają najlepsze drużyny?

Choć Liga Konferencji to trzecie rozgrywki europejskie pod względem prestiżu, to jednak gra w nich toczy się o wielkie pieniądze. Z pewnością robią one wrażenie na piłkarzach i klubowych władzach. W 2024 roku o wysokie premie powalczą Legia Warszawa i Jagiellonia Białystok. Ile jest do zgarnięcia?

Wielkie pieniądze do zarobienia w Lidze Konferencji

W sezonie 2024/2025 o triumf w Lidze Konferencji będą walczyły 32. drużyny. Po raz pierwszy w historii mamy do czynienia z fazą ligową. Zespoły z całej Europy powalczą w prestiżowych rozgrywkach o puchar i wielkie premie finansowe.



Do podniesienia z boiska są dosłownie miliony euro, będące na wyciągnięcie ręki również przed piłkarzami Legii Warszawa i Jagielloni Białystok, przed którymi jeszcze minimum po pięć meczów w fazie ligowej.

O jakie pieniądze gra się w Lidze Konferencji w sezonie 2024/2025?

Wspomniano o tym, że Liga Konferencji to trzecie rozgrywki europejskie w Europie. Wyżej notowane są Liga Mistrzów i Liga Europy, w których gra się o jeszcze większe pieniądze. Nie oznacza to jednak, że w Lidze Konferencji płaci się słabo. Rozgrywki te zadebiutowały w kalendarzu UEFA w 2021 roku i w ciągu kilku lat zbudowały silną renomę.



W sezonie 2024/2025 w fazie ligowej zobaczymy Legię Warszawa i Jagiellonię Białystok. Za sam udział w rywalizacji zainkasują po 3,17 miliona euro, ale pieniądze do zarobienia były już na etapie kwalifikacji. Tam zespoły za odpadnięcie otrzymywały następujące kwoty:



odpadnięcie w II rundzie - 350 tysięcy euro,

odpadnięcie w III rundzie - 550 tysięcy euro,

odpadnięcie w fazie play-off - 750 tysięcy euro.



A to dopiero początek, do zgarnięcia z boiska jest znacznie więcej. W fazie ligowej każda z drużyn rozegra po sześć meczów:

za pojedyncze zwycięstwo jest 400 tysięcy euro,

za remis jest 133 tysiące euro.



Na koniec wszystkie drużyny zostaną sklasyfikowane w tabeli. Tam za każde miejsce otrzymuje się 28 tysięcy euro, które mnożone jest przez liczbę pozycji od końca. Przykładowo 32. drużyna w tabeli zgarnie 28 tysięcy euro, a zwycięzca fazy ligowej zainkasuje dodatkowo 896 tysięcy euro (32 × 28).



Kolejne pieniądze są do zarobienia za dojście do konkretnego etapu fazy pucharowej Ligi Konferencji. Premie wypłacane są według poniższej rozpiski:

awans do play-off (1/16 finału) - 200 tysięcy euro,

awans do 1/8 finału - 800 tysięcy euro,

awans do 1/4 finału - 1,3 miliona euro,

awans do 1/2 finału - 2,5 miliona euro,

awans do finału - 4 miliony euro,

zwycięstwo w Lidze Konferencji - 3 miliony euro.

Legia i Jagiellonia mają o co walczyć

Najlepsze zespoły w Lidze Konferencji mogą zarobić nawet kilkanaście milionów euro z premii od UEFA, więc jest o co walczyć. Do tego dochodzą wpływy z dnia meczowego i transmisji telewizyjnych. Jak daleko zajdą i ile zarobią Legia Warszawa i Jagiellonia Białystok? Mecze Ligi Konferencji w sezonie 2024/2025 można śledzić na antenach sportowych Polsatu oraz na platformie Polsat Box Go.

