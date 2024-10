Jak poprawić stan polskiego sportu? Za nami konferencja "Sport na TAK"

W poniedziałek w Sejmie odbyła się konferencja prasowa "Sport na TAK". Udział w niej wzięło kilkudziesięciu prezesów polskich związków czy też przedstawicielu różnych organizacji z byłymi medalistami olimpijskimi na czele. Nie zabrakło też przedstawicieli mediów - w tym wiceprezesa PKOL i dyrektor ds. Sportu w Telewizji Polsat Marian Kmita.

W trakcie dyskusji, która trwała ponad trzy godziny, pojawiło się mnóstwo pomysłów na poprawę kondycji polskiego sportu. Chodzi o zmiany już na poziomie lekcji wychowania fizycznego w szkołach, kończąc na sporcie zawodowym.

- Bez powrotu sportu do szkoły nie da się zrobić drugiego kroku w postaci zbudowania fundamentu polskich klubów sportowych czy związków sportowych, które wreszcie zbudują sukces na miarę naszych pragnień i oczekiwań na igrzyskach olimpijskich czy mistrzostwach świata - powiedział wiceminister Sportu i Turystyki Ireneusz Raś.

Wśród przyczyn słabości polskiego sportu wyróżniono m.in. brak skutecznej organizacji zajęć z wychowania fizycznego i sportu, ograniczoną liczbę klubów sportowych (na 100 tysięcy mieszkańców Polski przypada tylko 37 klubów sportowych) czy też słabość organizacyjno-finansową Polskich Związków Sportowych.

- Od związków sportowych należy oczekiwać planów, które będą pokazywać horyzontalny plan nie na rok, a na osiem lat. W takiej perspektywie możemy zbudować silną reprezentację - dodał Raś.

Wśród pomysłów na zmianę kondycji polskiego sportu można wskazać m.in. wprowadzenie w struktury każdego kuratorium Wojewódzkiego Wizytatora ds. Wychowania Fizycznego i Sportu czy też wzmocnienie organizacyjne PZS. Pomóc ma w tym m.in. nowa formuła współpracy MSiT z PZS.

- Finanse są bardzo ważne, ale najważniejsza jest współpraca. Zrozumienie naszych problemów, które wynikają z pewnych nieporozumień, jest godna uwagi - powiedział Arkadiusz Sobieraj, prezes Polskiego Związku Bobslei i Skeletonu.

Z kolei prezesa Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego Rafała Tatarucha ucieszył temat wojska w rozwoju polskich sportowców. Do harmonijnej współpracy zostanie powołany międzyresortowy zespół, który będzie rekomendował sportowców do sportu wojskowego oraz rozpatrywał wnioski z programu Sport w Wojsku. Do tego MON określi limit etatów dla zawodników i trenerów w ramach poszczególnych dyscyplin sportowych. MSiT ma zapewnić sprzęt sportowy oraz środki potrzebne na przygotowanie reprezentantów do rywalizacji sportowej.

- Będzie więcej etatów w centralnym zespole sportowym. To pozwoli nam na uporządkowanie niektórych kwestii. Żołnierze i sportowcy nie do końca wiedzą, jak to ma funkcjonować, więc zapowiedzi zmian są dla nas bardzo ważną informacją - przyznał.

Polsat Sport