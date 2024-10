Siatkarski gigant będzie miał nowego trenera? To legenda!

Według doniesień serbskich mediów selekcjonerem tamtejszej reprezentacji siatkarek ma zostać legendarny Zoran Terzić, dla którego byłby to powrót do pełnienia tej funkcji po trzech latach przerwy.

Terzić to jeden z najbardziej doświadczonych, znanych i utytułowanych siatkarskich szkoleniowców na świecie. Lista jego sukcesów jest długa i imponująca. Mowa m.in. o dwóch medalach igrzysk olimpijskich - srebrnym w Rio de Jaineiro oraz brązowym w Tokio. Do tego złoto i brąz mistrzostw świata oraz trzy złota, dwa srebra i jeden brąz mistrzostw Europy. To wszystko osiągnął z Serbkami, z którymi współpracował w latach 2002-2021.

ZOBACZ TAKŻE: Magiera: Ciekawy początek sezonu z widokiem na puchary



W 2022 roku 58-latek przeniósł się do Rosji, gdzie przejął rolę selekcjonera reprezentacji siatkarek. Nie było mu dane osiągać takich sukcesów jak ze swoimi rodaczkami, bynajmniej nie z powodu złej pracy, a sankcji nałożonych na ten kraj za wojnę w Ukrainie.



W tym okresie selekcjonerami Serbek byli Daniele Santarelli, który zdobył brąz Ligi Narodów oraz złoto Pucharu Świata, a następnie Giovanni Guidetti, który sięgnął po srebro mistrzostw Europy. Drużyna jednak rozczarowała na igrzyskach w Paryżu i serbska federacja postanowiła nie przedłużać dalszej współpracy.



Według doniesień tamtejszych mediów, działacze zdecydowali się ponownie sięgnąć po Terzicia, który najprawdopodobniej przystanie na tę propozycję.