Przed nami niezwykle ciekawe starcie Jannika Sinnera i Bena Sheltona w meczu turnieju ATP w Szanghaju. Obaj tenisiści walczą o awans do ćwierćfinału, a zdecydowanym faworytem jest Włoch, który prowadzi w światowym rankingu tenisistów.



O Sinnerze w ostatnim czasie jest bardzo głośno przede wszystkim za sprawą afery dopingowej, w którą jest zamieszany. Włochowi grozi nawet kilkuletnia dyskwalifikacja, ponieważ Światowa Agencja Antydopingowa (WADA) złożyła odwołanie do Międzynarodowego Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu w Lozannie, aby unieważnić decyzję uniewinniającą tenisistę od zarzutów stosowania nielegalnego środka dopingującego.



Włoch został uniewinniony, ponieważ w przeprowadzonym śledztwie wykazano, że zastosował doping nieumyślnie. To jednak nie przekonuje WADA, która mimo wszystko, domaga się co najmniej rocznej dyskwalifikacji. Póki co Sinner wciąż rywalizuje na korcie i zmierzy się z Sheltonem w środowym meczu turnieju ATP w Szanghaju.



Relacja live i wynik na żywo meczu Jannik Sinner - Ben Shelton na Polsatsport.pl.