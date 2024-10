Nie żyje triathlonistka. Tragiczna śmierć podczas zmagań

Podczas tegorocznego Ironmana Calella-Barcelona doszło do tragedii. W trakcie segmentu pływackiego zmarła 41-letnia zawodniczka.

Ironman Calella-Barcelona to jeden z najbardziej popularnych triathlonów w Europie, odbywający się w miejscowości Calella na wschodnim wybrzeżu Hiszpanii nad Morzem Śródziemnym. Tegoroczne zmagania rozpoczęły się 6 października 2024 roku. Zawodnicy rywalizują ze sobą na dystansie: 3,8 km do przepłynięcia w morzu, 180 km jazdy na rowerze po płaskiej trasie, a także 42,2 km do przebiegnięcia.

W trakcie segmentu pływackiego na Morzu Śródziemnym, 41-letnia uczestniczka poprosiła o pomoc. Ekipa ratownicza Servei d'Emergencies Mediques (SEM) podjęła akcję, jednak kobieta zmarła w drodze do szpitala.

- Z głębokim żalem potwierdzamy śmierć uczestniczki Ironman Calella-Barcelona. W trakcie segmentu pływackiego triathlonistka zaalarmowała ekipę ratowniczą, która natychmiast przystąpiła do akcji. Kobieta została szybko ewakuowana do punktu medycznego, gdzie otrzymała profesjonalną pomoc, ale niestety, mimo podjętych działań, zmarła w drodze do szpitala — przekazali w komunikacie organizatorzy zawodów.

To nie pierwszy śmiertelny wypadek podczas Ironmana Calella-Barcelona. Przypomnijmy, że w zeszłorocznych zmaganiach doszło do zderzenia dwóch kolarzy, jeden z nich zmarł w szpitalu.