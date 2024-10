To był pierwszy Polak w UFC. Co słychać u niego po latach?

Kto był pierwszym Polakiem w szeregach amerykańskiej organizacji UFC? To Tomasz Drwal. Fighter z Nowego Sącza przecierał szlaki innym biało-czerwonym. Jak przebiegała jego kariera i co słychać u niego po latach?

Tomasz Drwal - pierwszy Polak w UFC



Dzień 8 września 2007 roku na zawsze zapisał się w historii polskiego MMA. To wtedy Tomasz Drwal jako pierwszy Polak debiutował w legendarnej organizacji. Na gali UFC 75 w Londynie zmierzył się z Brazylijczykiem Thiago Silvą. Przegrał w drugiej rundzie przez TKO. Później szło mu nieco lepiej. Łącznie pod egidą UFC stoczył sześć pojedynków i jego bilans to 3-3.

Jak Tomasz Drwal trafił do UFC?



Tomasz Drwal zadebiutował w formule MMA w 2004 roku. Od pierwszej walki umiejętnie budował swój rekord oraz pozycję. Po serii dobrych występów w Polsce zaczął pokazywać się na zagranicznych wydarzeniach.

Do kwietnia 2007 roku stoczył 16 pojedynków i miał znakomity bilans 14-1-1.

Walczył m.in. na galach w Berlinie, Rydze, Helsinkach czy Dusseldorfie. Jego wysokie umiejętności zostały dostrzeżone przez władze UFC i tak trafił do największej organizacji MMA na świecie.

Wszystkie pojedynki Drwala w UFC



Licznik walk Tomasza Drwala w UFC zatrzymał się na sześciu. Rozpoczął od porażki z Thiago Silvą. Później przyszły trzy zwycięstwa przed czasem, co pozwoliło na zbudowanie solidnej pozycji. Pokonał kolejno takich zawodników jak:

· Ivan Serati,

· Mike Ciesnolevicz,

· Dew McFedries.

Niestety dwie kolejne walki zakończyły się porażkami - najpierw na UFC 111 został poddany przez Rousimara Palharesa, później na UFC Fight Night 22 przegrał na pełnym dystansie z Davidem Branchem.

Ostatnia walka Tomasza Drwala w UFC miała miejsce 15 września 2010 roku.

Ostatnia walka w karierze Tomasza Drwala



Przed dekadę po zakończeniu przygody z UFC Tomasz Drwal stoczył już tylko siedem pojedynków. Jego kariera wyraźnie przyhamowała. Kończył ją w barwach KSW .

Na przestrzeni pięciu lat dla KSW stoczył trzy pojedynki. Wygrał jeden z nich, gdy przez TKO pokonał Łukasza Bieńkowskiego. Do tego doszły porażki przed czasem z Michałem Materlą i Patrikiem Kinclem. Ostatnia walka Tomasza Drwala w MMA miała miejsce 19 grudnia 2020 roku na KSW 57. Później powiedział pas.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Co słychać u polskiego fightera po latach?



Tomasz Drwal wycofał się z MMA. W 2020 roku otrzymał nagrodę Heraklesa i włączono go do Galerii Sław polskiego MMA. To on przecierał szlaki innym zawodnikom, a teraz Polska jest mocną nacją w organizacji UFC.

Obecnie Tomasz Drwal realizuje się jako twórca. Jest autorem podcastu, w którym porusza różne tematy, m.in. związane z geopolityką. Do swojej audycji zaprasza gości związanych np. z wojskiem czy sztuką przetrwania. Promuje wychowywanie młodzieży w dobrej kondycji fizycznej oraz w świadomości historii zagrożeń współczesnego świata.

Polsat Sport