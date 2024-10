W drugiej rundzie turnieju WTA w Wuhan dojdzie do starcia trzeciej i trzydziestej ósmej rakiety świata - Jessica Pegula zmierzy się z Anastazją Potapową. Relacja live i wynik na żywo meczu Potapowa - Pegula na Polsatsport.pl.

Potapowa w pierwszej rundzie mierzyła się z Katie Volynets. Rosjanka rozpoczęła to spotkanie od przegranego seta (5:7). Drugą partię wygrała bez problemów - do trzech, natomiast trzecią do pięciu.

ZOBACZ TAKŻE: Pierwsza runda i po wszystkim. Polska tenisistka odpadła

Dla Peguli starcie z Potapową będzie premierowym występem w tegorocznej edycji turnieju WTA w Wuhan. Amerykanka w Chinach przebywa już od dłuższego czasu - rywalizowała w Pekinie, gdzie dotarła do 1/8 finału. W nim uległa Pauli Badosie 4:6, 0:6.

Potapowa i Pegula mierzyły się ze sobą czterokrotnie. Wszystkie starcia rozstrzygnęły się na korzyść Amerykanki. Ostatni raz trzecia rakieta świata triumfowała nad Rosjanką 4:6, 6:3, 7:6 (2) w ćwierćfinale turnieju WTA w Miami w 2023.

Relacja live i wynik na żywo meczu Potapowa - Pegula na Polsatsport.pl.

KZ, Polsat Sport