Gospodarze czwartkowego starcia będą chcieli zdobyć pierwsze punkty w swojej grupie piłkarskiej Ligi Narodów. Izrael do tej pory przegrywał z Belgią (1:3) i Włochami (1:2). Teraz podopieczni Ran Bena Shimona zagrają z reprezentacją Francji, która mimo porażki na inaugurację rozgrywek, pewnie pokonała w drugim spotkaniu Belgię 2:0. "Trójkolorowi" przystępują do tego spotkania osłabieni, z powodu braku Kyliana Mbappe, a także Antoine'a Griezmanna.

Pierwszy z nich wrócił niedawno do gry po przerwie spowodowanej kontuzją. Selekcjoner Didier Deschamps nie chciał narażać zawodnika na ryzyko i nie powołał go na październikowe mecze. Griezmann, natomiast, postanowił zakończyć reprezentacyjną karierę, czym wprawił w szok wszystkich francuskich kibiców. W barwach Francji rozegrał on 137 meczów, w których strzelił 44 gole i zanotował 38 asyst. W 2018 roku na mundialu w Rosji, wraz z reprezentacją "Trójkolorowych" sięgnął po mistrzostwo świata.

Relacja live i wynik na żywo meczu Izrael - Francja na Polsatsport.pl. Początek meczu o godz. 20:45.

ŁO, Polsat Sport