Kiedy gra reprezentacja Polski na mistrzostwach świata?

W mistrzostwach świata U17 uczestniczą trzy reprezentacje z Azji: Japonia oraz Korea Północna i Południowa, trzy z Afryki: Kenia, Nigeria i Zambia, trzy z Ameryki Północnej: USA, Meksyk i Dominikana, trzy z Ameryki Południowej: Brazylia, Kolumbia i Ekwador, trzy z Europy: Hiszpania, Anglia i Polska oraz Nowa Zelandia z Oceanii.



Polki awansowały na mistrzostwa świata, gdyż w maju zajęły trzecie miejsce w mistrzostwach Europy. W półfinale przegrały z Angielkami, lecz w meczu o brązowy medal po rzutach karnych pokonały Francuzki.

"Wspomnienia oczywiście są, ale przed nami kolejny cel. Jestem skupiona na tym, co dzieje się tu i teraz" - powiedziała dla "Łączy nas piłka" kapitan polskiej kadry Zuzanna Witek.

Biało-czerwone na Karaiby wyruszyły 6 października z Pruszkowa, gdzie trzy dni wcześniej rozpoczęły zgrupowanie. Piłkarki przez kilka dni trenowały w miejscowości Punta Cana na najdalej wysuniętym na wschód przylądku Dominikany.

"Widoki są wspaniałe. Nie spodziewałam się, że jest tutaj aż tak ładnie" - skomentowała Witek.

Pobyt w Punta Cana to jednak nie tylko piękne krajobrazy, a przede wszystkim ciężka praca.

"Pierwsze dni nie były łatwe do przeżycia. Przyjechałyśmy z miejsca, w którym było 10 stopni do Dominikany, w której temperatura sięga powyżej 30 stopni. Na pierwszym treningu umierałam, nie było lekko. Teraz jednak jest dużo lepiej" - przyznała obrończyni Oliwia Łapińska.

Już po przylocie na Dominikanę Polki pokonały 4:1 Koreę Południową w meczu towarzyskim. Bramki zdobyły Magda Piekarska, Zuzanna Witek, Julia Ostrowska i Oliwia Związek.

"Jestem zadowolony z postawy zespołu. Kontrolowaliśmy to, co działo się na boisku oraz zrealizowaliśmy plan, jaki mieliśmy na to spotkanie. Koreanki nie tracą zwykle bramek, a my strzeliliśmy im cztery gole. Kluczowe było to, że realizowaliśmy założenia taktyczne. Gratuluję zespołowi postawy, bo w to zwycięstwo wkład miała każda z zawodniczek" - ocenił trener Marcin Kasprowicz.

Mecze będą rozgrywane na dwóch stadionach w dwóch miastach. Polki były losowane z czwartego koszyka i znalazły się w grupie D. Na Estadio Olimpico Felix Sanchez w Santo Domingo zagrają z Japonią i Zambią, a w trzeciej kolejce fazy grupowej zmierzą się z Brazylią na Estadio Cibao w Santiago de los Caballeros.

"Mamy energię do strzelania goli, podobnie jak w kwalifikacjach do mistrzostw Europy. Podczas Euro nie padało wiele bramek, ale dobra passa wraca. W każdym meczu chcemy zdominować przeciwnika, niezależnie od tego, z kim gramy. Chcemy sprawiać jak największe trudności. Zależy nam też na tym, aby utrzymywać się przy piłce" - podkreśliła Łapińska.

Z czterech grup do ćwierćfinałów awansują po dwie drużyny. Mecz o trzecie miejsce i finał zaplanowano na 3 listopada.

Terminarz meczów w fazie grupowej:

czwartek 17 października, godz. 22.00 czasu polskiego

Japonia - Polska

niedziela 20 października, godz. 1.00 czasu polskiego z niedzieli na poniedziałek

Zambia - Polska

środa 23 października, godz. 22.00 czasu polskiego

Polska - Brazylia