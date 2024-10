Sześć goli w meczu reprezentacji Polski! Co z awansem na mistrzostwa Europy?

Reprezentacja Polski zremisowała z Niemcami w ostatnim meczu eliminacji piłkarskich mistrzostw Europy do lat 21. Spotkanie zakończyło się remisem 3:3, dzięki czemu podopieczni Adama Majewskiego zajęli drugie miejsce w grupie D i wywalczyli awans do głównego turnieju.

Spotkanie od początku nie układało się po myśli trenera Adama Majewskiego i jego piłkarzy. Już w 3. minucie prowadzenie objęli grający w mocno rezerwowym składzie Niemcy. Błąd w ustawieniu linii obrony wykorzystał Tom Rothe, po podaniu którego przed Kacprem Tobiaszem znalazł się Nicolo Tresoldi. Napastnik Hannoveru 96 posłał piłkę do bramki między nogami polskiego bramkarza.

ZOBACZ TAKŻE: Stało się! Czesław Michniewicz stracił pracę w Maroku

Później inicjatywę przejęli Polacy i wreszcie udało im się stworzyć dobrą okazję bramką. W 17. minucie ładną akcję biało-czerwonych wykończył Dominik Marczuk, do którego z boku pola karnego dogrywał Arkadiusz Pyrka.

Gospodarze nie cieszyli się jednak długo z remisu, bo w cztery minuty później pasywną postawę obrony wykorzystał Paul Wanner, pokonując tym razem Tobiasza strzałem pod poprzeczkę z ok. 20 metrów. Od tej pory lepiej prezentował się niemiecki zespół, który okres dobrej gry udokumentował trzecim golem. W 30. minucie zdobył go głową Bright Arrey-Mbi, którym nie miał większych problemów z dojściem do dośrodkowania z rzutu wolnego.

Biało-czerwoni do odrabiania straty ruszyli dopiero po przerwie. W pierwszej akcji Filipa Szymczaka zatrzymał jednak niemiecki bramkarz. W kolejnej początkowo uratował go słupek przy strzale Marczuka, ale przy dobitce Jakuba Kałuzińskiego nie miał już szans. W 54. minucie znów po akcji Marczuka blisko wyrównania był Szymczak.

Polacy odzyskali inicjatywę i doprowadzili do remisu. Autorem wyrównującego trafienia w 60. minucie był Mariusz Fornalczyk, który przebiegł z piłką kilkadziesiąt metrów i płaskim strzałem pokonał Jonasa Urbiga.

W końcówce oba zespoły mogły przechylić szalę zwycięstwa. Dużo bliżej wygranej byli gospodarze. W 86. minucie po rzucie rożnym pika spadła pod nogi Cezarego Polaka, ale jego strzał z linii bramkowej wybił Jan Thielmann.

Bezpośrednio do MME awansuje dziewięciu zwycięzców grup eliminacyjnych oraz trzy najlepsze zespoły z drugich miejsc. Wśród nich znalazło się miejsce dla Biało-Czerwonych.

Polska - Niemcy 3:3 (1:3).

Bramki: 0:1 Nicolo Tresoldi (3), 1:1 Dominik Marczuk (17), 1:2 Paul Wanner (21), 1:3 Bright Arrey-Mbi (30), 2:3 Jakub Kałuziński (50), 3:3 Mariusz Fornalczyk (59).

Polska: Kacper Tobiasz - Dominik Marczuk, Patryk Peda, Ariel Mosór, Miłosz Matysik (75. Patryk Warczak), Arkadiusz Pyrka - Tomasz Pieńko (67. Michał Rakoczy), Mateusz Łęgowski (58. Antoni Kozubal), Jakub Kałuziński, Mariusz Fornalczyk (74. Cezary Polak) - Filip Szymczak.

Niemcy: Jonas Urbig - Jan Thielmann, Tim Oermann, Bright Arrey-Mbi (46. Hendry Blank), Tom Rothe - Brajan Gruda (57. Frans Kratzig), Rocco Reitz, Eric Martel (46. Umut Tohumcu), Paul Wanner (46. Ansgar Knauff), Paul Nebel (78. Tim Lemperle) - Nicolo Tresoldi.

Żółte kartki: Polska - Filip Szymczak, Jakub Kałuziński; Niemcy - Tim Oermann, Jan Thielmann.

Sędzia: Dario Bel (Chorwacja). Widzów: 11 496.

BS, Polsat Sport, PAP