We wtorek reprezentacja Polski zremisowała na PGE Narodowym z Chorwacją 3:3 w spotkaniu Ligi Narodów. Ważnym momentem meczu była sytuacja z 76. minuty gry, kiedy to Robert Lewandowski został brutalnie sfaulowany przez Dominika Livakovicia. Za swój atak chorwacki bramkarz został ukarany czerwoną kartką. Polak wyraźnie ucierpiał w tej akcji. Teraz pojawiają się nowe doniesienia na temat jego stanu zdrowia.

Przypomnijmy, że golkiper drużyny gości wygrał z Lewandowskim walkę o piłkę. Livaković wybił futbolówkę, lecz następnie trafił nogą napastnika reprezentacji Polski w okolice kolana. 36-latek padł na murawę, zwijając się z bólu. Ostatecznie jednak podniósł się i dokończył mecz. Natomiast Chorwat został wyrzucony z boiska.

ZOBACZ TAKŻE: To już oficjalne, Anglicy ogłaszają. Oto nowy selekcjoner

Kiedy Lewandowski opuszczał stadion po spotkaniu, widać było, że wyraźnie utyka. Czy zawodnika Barcelony czeka wymuszona przerwa od gry? Informacje w tej sprawie zebrał Piotr Koźmiński z "Goal.pl".

Doktor kadry Jacek Jaroszewski w rozmowie ze wspomnianym portalem zdradził, iż 36-latek doznał bolesnego stłuczenia nogi. Pojawił się nawet krwiak. Pod znakiem zapytania stanął występ Polaka w meczu Barcelony z Sevillą w nadchodzącą niedzielę. Najnowsze doniesienia w tej sprawie są jednak dość optymistyczne.

W środę Lewandowski przyleciał do Barcelony. Kamery uchwyciły go wchodzącego do samochodu. Reprezentant Polski już nie utykał. Niemniej jednak jego kontuzji przyjrzą się lekarze "Dumy Katalonii". Jeśli rzeczywiście uraz nie okaże się poważny, to Lewandowski powinien być gotowy na zbliżające się mecze "Blaugrany".

Starcie z Sevillą to nie jedyne wyzwanie, jakie czeka podopiecznych Hansiego Flicka w najbliższym czasie. W przyszłym tygodniu zagrają z Bayernem Monachium w Lidze Mistrzów, a następnie odbędzie się pierwsze w tym sezonie El Clasico.