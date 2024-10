Kiedy zagra Iga Świątek? Mistrzyni wraca na kort. Ale czy z przytupem?

Od ostatniego oficjalnego występu Igi Świątek w cyklu WTA minęło kilka tygodni. Przerwa się przedłuża, a wraz z nią nasza najlepsza tenisistka znalazła się w nie lada tarapatach. Kiedy Świątek wróci na kort? Czy zrobi to z przytupem?

Kiedy Iga Świątek rozegrała ostatnie oficjalne spotkanie?



Po raz ostatni Igę Świątek w cyklu WTA oglądaliśmy 5 września. To wtedy zagrała mecz ćwierćfinałowy US Open. Polka przegrała z Amerykanką Jessicą Pegulą.

ZOBACZ TAKŻE: Była rozstawiona z "1", ale nie zagra! Polska tenisistka wycofała się z turnieju

Potem Iga Świątek zrezygnowała z gry w kilku turniejach, przede wszystkim w:

· China Open w Pekinie,

· Wuhan Open (oba rangi WTA 1000),

· Korea Open w Seulu i Toray Pan Pacific Open Tennis w Tokio (oba rangi WTA 500).

W efekcie straciła sporo punktów rankingowych.

Przed WTA Finals straci pozycję liderki rankingu WTA



Już teraz wiemy, że dokładnie 28 października 2024 roku Iga Świątek straci prowadzenie w rankingu WTA. Wyprzedzi ją Białorusinka Aryna Sabalenka, która po US Open gra regularnie i dobrze punktuje.

Zmiana nastąpi 28 października, ponieważ wtedy z dorobku obu zawodniczek zostaną zabrane punkty wywalczone w zeszłorocznym WTA Finals. Tam Iga Świątek wygrała, dlatego straci 1500 punktów. Z konta Sabalenki zniknie 625 punktów.

To wystarczy, aby zamieniły się miejscami w rankingu WTA.

To wtedy Iga Świątek wróci na kort



Na powrót Igi Świątek na kort jeszcze trochę poczekamy. Nastąpi on dopiero w turnieju WTA Finals w Rijadzie w Arabii Saudyjskiej, czyli 2-9 listopada. Polka broni tytułu wywalczonego przed rokiem. Stawka jest wysoka, ponieważ dla Igi Świątek będzie to jedyna szansa w tym roku na odzyskanie pozycji liderki rankingu WTA.

Pod znakiem zapytania stoi jej występ w finałach reprezentacyjnego turnieju Billie Jean King Cup, który odbędzie się 12-20 listopada w Maladze.

Czy Polka wróci z przytupem i ponownie zadziwi tenisowy świat? Jej dyspozycja jest wielką niewiadomą. Pomiędzy US Open a WTA Finals minęły blisko dwa miesiące. Tak długi brak gry może przełożyć się na formę Igi Świątek. Czy sobie z tym poradzi?

Z kim Iga Świątek będzie rywalizowała w WTA Finals?



Znamy już nazwiska wszystkich ośmiu singlistek, które wezmą udział w turnieju WTA Finals 2024. To najlepsze zawodniczki w tym roku. W Rijadzie o triumf w zawodach wieńczących sezon zagrają:

· Aryna Sabalenka,

· Iga Świątek,

· Coco Gauff,

· Jasmine Paolini,

· Elena Rybakina,

· Jessica Pegula,

· Qinwen Zheng,

· Barbora Krejcikova.

Sporo zmian w obozie polskiej mistrzyni



Do turnieju WTA Finals Iga Świątek będzie przygotowywała się pod okiem Tomasza Moczka. To jej wieloletni sparingpartner i tymczasowy trener. Wszystko dlatego, że po US Open nasza najlepsza tenisistka rozstała się z trenerem Tomaszem Wiktorowskim.

Na ten moment jej sztab pracuje nad zakontraktowaniem nowego szkoleniowca, w grze pozostają wielkie nazwiska zagranicznych specjalistów. Z pewnością trener zostanie wybrany w najbliższych tygodniach, aby pod jego okiem Iga Świątek przygotowywała się do sezonu 2025.

Polsat Sport