Reprezentantki Polski do lat 17 rozpoczynają rywalizację w mistrzostwach świata w piłce nożnej. Ich pierwszymi rywalkami w turnieju rozgrywanym na Dominikanie będą Japonki. Czy Biało-Czerwone rozpoczną zmagania od zwycięstwa? Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Japonia na Polsatsport.pl.

Podopieczne Pauliny Kawalec zagrają w grupie D. Oprócz Japonek ich przeciwniczkami będą Brazylijki i Zambijki. Warto wspomnieć, że reprezentacja Polski po raz pierwszy wystąpi na kobiecych mistrzostwach świata w tej kategorii wiekowej.

Z Europy na mundial zakwalifikowały się jeszcze Angielki i Hiszpanki. Dodajmy, że drużyna z Półwyspu Iberyjskiego broni wywalczonego dwa lata temu tytułu.

Turniej na Dominikanie rozpoczął się 16 października i potrwa do 3 listopada. W rywalizacji udział bierze 16 zespołów. Tradycyjnie zostały one podzielone na cztery grupy, z których dwie najlepsze drużyny awansują do ćwierćfinałów. Wielki finał zostanie rozegrany na Estadio Felix Sanchez w Santo Domingo.

Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Japonia na Polsatsport.pl. Początek o 22:00.