Wyspa gwiazd! Słynni siatkarze pochodzący z Kuby

Kuba to kraj, z którego pochodzi wielu znakomitych siatkarzy. Niektórzy z nich, chcąc rozwijać swe umiejętności i dobrze zarabiać, musieli opuścić Gorącą Wyspę i z przyczyn politycznych zrezygnować z gry w reprezentacji. Kilku, jak choćby Wilfredo Leon, zmieniło barwy narodowe. Słynni kubańscy siatkarze w załączonej galerii zdjęć.

Reprezentacja Kuby siatkarzy pierwsze sukcesy na światowych arenach odniosła w latach siedemdziesiątych. Wywalczyła wówczas brąz igrzysk Montreal 1976 (jedyny olimpijski krążek tego kraju w męskiej siatkówce do tej pory), a dwa lata później stanęła na najniższym stopniu podium mistrzostw świata rozgrywanych we Włoszech. Do tego doszedł jeszcze brąz Pucharu Świata 1977.

Na kolejne wielkie sukcesy trzeba było czekać do końca lat osiemdziesiątych. Znakiem lepszych czasów był triumf w Pucharze Świata 1989. Rok później Kubańczycy sięgnęli po wicemistrzostwo świata, a w 1998 roku jeszcze raz zameldowali się na podium światowego czempionatu, odbierając brązowe medale. O sile tej reprezentacji może również świadczyć fakt, że w latach 1991–99 Kubańczycy nie zeszli poniżej czwartego miejsca w Lidze Narodów;wywalczyli aż siedem medali, w tym jeden złoty (1998). Gorzej szło im na igrzyskach, bo największym sukcesem w tamtym okresie było czwarte miejsce (Barcelona 1992). Tu zdecydowanie lepiej prezentowały się Kubanki, które wywalczyły trzy złote medale olimpijskie na trzech kolejnych igrzyskach (1992, 1996, 2000).

Ostatni okres świetności męskiej kadry Kuby to okolice 2010 roku. Wówczas drużyna sięgnęła po srebro mistrzostw świata. Dwa lata później wywalczyła jeszcze brąz Ligi Narodów i był to ostatni do tej pory sukces na arenie światowej.

Kuba to kraj obfitujący w siatkarskie talenty, ale reżim tam panujący często nie pozwalał zawodnikom na grę w zagranicznych klubach, które kusiły intratnymi kontraktami. Wywołało to falę ucieczek. Chcąc rozwijać swe umiejętności i przy okazji zarabiać konkretne pieniądze w zawodowych ligach, gwiazdy opuszczały kraj, a co za tym idzie, rezygnowały z gry w kadrze.

Pierwsze tego typu problemy pojawiły się już w latach dziewięćdziesiątych. W 2001 roku kilku siatkarzy oddaliło się ze zgrupowania reprezentacji w Belgii. W 2007 roku przeniósł się do Italii Osmany Juantorena. Bardzo szybko rozpadła się drużyna wicemistrzów świata z 2010 roku.

W ostatnich latach działacze z Kuby nawiązali dialog z kilkoma "uciekinierami", poluzowali też trochę przepisy. Czy przyniesie to kubańskiej kadrze powrót do światowej czołówki?

Siatkarskich talentów na Kubie nigdy nie brakowało, zwłaszcza tych grających w ofensywie. Zawodnicy z tego kraju byli i są bardzo skoczni, dynamiczni, atletycznie zbudowani i potrafią efektownie atakować. Stąd ogromna popularność największych gwiazd, choćby w lidze włoskiej. Problemem jest zwykle słaba dyscyplina taktyczna, a także brak światowej klasy rozgrywających, choć tu zdarzały się wyjątki.