Obrońca Re-Plast Unii: Musimy zagrać na maksa!

Spotkanie w Trzyńcu to jest historyczna szansa dla polskiego hokeja i dla Re-Plast Unii Oświęcim by jako pierwszy polski klub zagrał w fazie play off Ligi Mistrzów. Przed wami ostatnie spotkanie fazy ligowej i waszym rywalem będzie sześciokrotny mistrz Czech Ocelari Trzyniec, który jest zdecydowanym faworytem. Co trzeba zrobić aby z Werk Areny przywieźć jakieś punkty?



Przede wszystkim musimy zagrać swoją grę. Oczywiście jesteśmy „undergogiem” Musimy się skupić na dyscyplinie, wszyscy musimy być zaangażowani. Dla każdego z nas jest to bardzo ważne spotkanie. Oglądaliśmy ich mecze, wiemy jaki styl prezentują. Ważne abyśmy się dostosowali do tej ich gry. We wcześniejszych meczach pokazaliśmy, że dajemy radę i z takim nastawieniem jedziemy do Trzyńca.



Już nie jesteście do końca takim przysłowiowym „kopciuszkiem”, bo pokazaliście w Klagenfurcie czy w ostatnim meczu u siebie z niemieckim Straubing Tigers, że potraficie grać z tymi mocniejszymi rywalami. Poza tym patrząc na ostatnie mecze Ocelari Trzyniec to widać, że „Stalownicy” są w takim małym dołku. W jaki sposób będziecie chcieli to wykorzystać?



Nie patrzymy na to czy oni są w dołku czy nie. Zdajemy sobie sprawę, że mają naprawdę jakościowych zawodników i jest to drużyna, która zdobyła ostatnich pięć mistrzostw kraju. My musimy głównie patrzeć na siebie i wiedzieć w jaki sposób oni grają. To już jest zadanie trenera, który na pewno przekaże nam to podczas analizy video. Na pewno musimy zagrać na maksa i pokazać to co umiemy.



Dla Ciebie to będzie taki emocjonalny wyjazd do Trzyńca, bo jako młody zawodnik, który wchodził do seniorskiego hokeja grałeś właśnie w ekipie „Stalowników”. Czy to będzie dla Ciebie pierwsze spotkanie przeciwko Ocelari grając już w innych barwach?



Tak, to będzie pierwszy mecz w którym zagram przeciwko Ocelari. Jeśli chodzi o mnie to jest już to dawna historia, grałem tam bodajże trzynaście lat temu. Od tego czasu dużo się w Trzyńcu zmieniło. Kiedy ja tam byłem, to grałem jeszcze na starej arenie, teraz jest zupełnie nowy obiekt. W klubie są zupełnie inni ludzi i tych zmian jest bardzo dużo, ale cieszę się, że będę mógł tutaj zagrać.



W porównaniu do rozgrywek ligowych czy reprezentacyjnych, w Lidze Mistrzów obowiązują inne przepisy jeśli chodzi o grę w przewadze. Właśnie ten element może się okazać kluczowy i w tym elemencie możecie upatrywać swoich szans na uzyskanie korzystnego wyniku.



Zgadza się. Mamy naprawdę dobrych zawodników do gry w przewadze i w tej Lidze Mistrzów nawet nieźle to nam wychodziło. Jeżeli wykorzystamy ten punkt to mamy jakąś szansę i musimy też koniecznie trzymać dyscyplinę i nie możemy zrobić dużo kar, bo w takim meczu może nas to dużo kosztować w starciu z tak doświadczoną drużyną.



