Czwarte zwycięstwo siatkarzy Norwida! Trudna sytuacja w Nysie

Po wyrównanym otwarciu premierowej odsłony (8:8), przewagę zaczęli budować gospodarze. Po asie Dawida Dulskiego odskoczyli na trzy oczka (13:10), a później na cztery po ataku Michała Gierżota (15:11). Ich przewaga szybko jednak stopniała (17:17), a w końcówce dominowali skuteczniejsi w ataku siatkarze Norwida. Dwie ostatnie akcje seta skończył Milad Ebadipour (20:25).





Zobacz także: Trudna droga powrotna do PlusLigi! Kłopoty siatkarskich spadkowiczów

Set numer dwa to dobre otwarcie nysan, którzy po asie Dulskiego prowadzili 7:4. Goście szybko odrobili straty (8:8), a w środkowej części seta zbudowali kilkupunktową zaliczkę (11:15). Siatkarze PSG Stali zerwali się do walki i po skutecznym ataku Gierżota wyrównali (20:20). Końcówka znów jednak przebiegła pod dyktando częstochowskich siatkarzy, którzy wygrali cztery ostatnie akcje seta. Błąd rywali, ataki Bartłomieja Lipińskiego, Daniela Popiela i znów Lipińskiego rozstrzygnęły seta (21:25).

W trzeciej odsłonie siatkarze z Nysy uzyskali przewagę po dwóch asach serwisowych Gierżota (10:7) i powiększali ją w środkowej części seta. Pod siatką nie brakowało nerwowych sytuacji, po jednej z nich arbiter pokazał gospodarzom czerwoną kartkę (15:10). Siatkarze Stali byli skuteczniejsi w ataku, nadal dobrze prezentowali się w polu serwisowym (21:16- kolejny as Gierżota), pewnie zmierzając po wygraną. Przypieczętował ją skutecznym atakiem Remigiusz Kapica (25:20).

Ekipa z Częstochowy odzyskała inicjatywę na początku kolejnej partii (4:9). Gospodarze ruszyli do odrabiania strat i złapali kontakt z rywalami (12:13). W odpowiedzi poszła punktowa seria rywali (12:17), ale gra obu ekip falowała, bo gospodarze zdołali doprowadzić do remisu (20:20). Kluczowe akcje padły jednak łupem siatkarzy Norwida. Zagrywka pomogła rozstrzygnąć to spotkanie, bo asami popisali się Patrik Indra (20:22) i Bartłomiej Lipiński, a spotkanie zamknął skutecznym atakiem Milad Ebadipour (21:25).

Najwięcej punktów: Michał Gierżot (25), Zouheir El Graoui (12), Remigiusz Kapica (10) – Stal; Patrik Indra (23), Milad Ebadipour (15), Bartłomiej Lipiński (13), Sebastian Adamczyk (10) – Norwid. Gospodarze lepiej punktowali zagrywką (9–5), ale goście byli skuteczniejsi w ataku i popełnili mniej błędów. MVP: Patrik Indra (19/33 = 57% skuteczności w ataku + 2 asy + 2 bloki).

PSG Stal Nysa – Steam Hemarpol Norwid Częstochowa 1:3 (20:25, 21:25, 25:20, 21:25)

Stal: Michał Gierżot, Jakub Abramowicz, Dawid Dulski, Kamil Kosiba, Nicolas Zerba, Kellian Motta Paes – Kamil Szymura (libero) oraz Zouheir El Graoui, Remigiusz Kapica, Patryk Szczurek. Trener: Daniel Pliński.

Norwid: Milad Ebadipour, Sebastian Adamczyk, Patrik Indra, Bartłomiej Lipiński, Daniel Popiela, Quinn Lester Isaacson – Mateusz Masłowski (libero) oraz Tomasz Kowalski, Mateusz Borkowski, Damian Kogut. Trener: Cezar Douglas Silva.