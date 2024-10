Trudna droga powrotna do PlusLigi! Kłopoty siatkarskich spadkowiczów

W minionym sezonie Czarni Radom pożegnali się z PlusLigą. Klub zapowiadał walkę o powrót do elity, ale początek rozgrywek PLS 1. Ligi w wykonaniu spadkowicza nie wygląda obiecująco. Wrócić do PlusLigi nie jest łatwo, co pokazuje historia klubów, które zostały z niej zdegradowane.

WKS Czarni Radom po spadku z PlusLigi mocno przemeblowali skład, zmienili trenera i zapowiedzieli walkę o powrót do elity. Sezon rozpoczęli udanie, bo na inaugurację pokonali u siebie BKS Visłę Bydgoszcz 3:2. Trzy kolejne starcia zakończyły się jednak wyjazdowymi porażkami 1:3 – kolejno z ChKS Chełm, Avią Świdnik i Mickiewiczem Kluczbork.

Siatkarze z Radomia niespodziewanie wylądowali w dole tabeli. Powrót do czołówki nie będzie łatwy, a by spełnić marzenia o awansie, trzeba wygrać rozgrywki PLS 1. Ligi.

Historia drużyn, które spadły z PLS/PlusLigi pokazuje, że powrót do elity nie jest łatwy. Niewielu klubom ta sztuka udała się już w pierwszym sezonie po degradacji...

2000/2001

➢ Stilon Gorzów – klub spadł po przegranych barażach ze Skrą Bełchatów. Wrócił do PLS po roku przerwy w sezonie 2002/03 pod szyldem GTPS Gorzów Wielkopolski.

➢ Kazimierz Płomień Sosnowiec – najsłabsza drużyna pierwszego sezonu w historii profesjonalnej ligi siatkarskiej w Polsce. W 2002 roku klub połączył się ze Stolarką Wołomin i od sezonu 2002/03 zajął jej miejsce w PLS.

2001/2002

➢ Stolarka Wołomin – mimo zajęcia szóstego miejsca, zespół nie wystartował w kolejnym sezonie PLS. Po utracie sponsora strategicznego, klub połączył się z Płomieniem Sosnowiec, który zajął miejsce Stolarki w siatkarskiej ekstraklasie. Klub z Wołomina został oficjalnie rozwiązany w 2003 roku.

➢ Nordea Czarni Radom – najsłabsza drużyna w klasyfikacji końcowej sezonu. Klub wrócił do ekstraklasy po wielu perturbacjach dopiero jedenaście lat później – w 2013 roku.

2002/2003

➢ Morze Szczecin – drużyna zajęła ósmą pozycję w końcowej klasyfikacji sezonu, ale nie została dopuszczona do rozgrywek 2003/04 z powodu fatalnej sytuacji finansowej klubu. Jej miejsce zajął BBTS Bielsko-Biała.

➢ GTPS Gorzów Wielkopolski – klub zajął ostatnie miejsce w rozgrywkach PLS, spadł do 1. Ligi i nie zagrał później w elicie; został rozwiązany w 2015 roku. Gorzów znów pojawił się w PlusLidze w sezonie 2024/25, gdy doszło do fuzji klubów Cuprum Lubin i Atak Gorzów Wielkopolski; drużyna występuje pod nazwą Cuprum Stilon Gorzów.

2003/2004

➢ BBTS Siatkarz Original Bielsko-Biała – spadek po przegranych barażach z Górnikiem Radlin. Powrót do PlusLigi po dziewięciu latach – w 2013 roku.

➢ Gwardia Wrocław – najsłabsza drużyna w rozgrywkach. Wrocławianie po trzech sezonach opuścili elitę, ale tylko na rok. W sezonie 2005/06 znów zagrali w PLS.

2004/2005

➢ AZS PWSZ Nysa – spadek po przegranych barażach z Gwardią Wrocław. Drużyna z Nysy wróciła do elity dopiero po 15 latach – w 2020 roku.

➢ Górnik Radlin – po jednym sezonie w PLS klub pożegnał się z elitą i do tej pory do niej nie wrócił.

2005/2006

➢ VKS Joker Piła – po jednym sezonie występów w PLS klub spadł po przegranym barażu z drużyną Delecta/Chemik Bydgoszcz. Do tej pory nie wrócił do elity.

➢ PKE Polska Energia Sosnowiec – drużyna zajęła dziesiąte, czyli ostatnie miejsce w klasyfikacji końcowej. Drugi spadek klubu z Sosnowca i znów powrót po sezonie przerwy w 2007 roku.

2006/2007

➢ EnergiaPro Gwardia Wrocław – najsłabsza drużyna końcowej klasyfikacji sezonu. Utytułowany klub z Wrocławia ponownie spadł z PLS i do tej pory nie wrócił do elity.

2007/2008

➢ Płomień Sosnowiec – drużyna zajęła siódme miejsce w końcowej klasyfikacji, ale przed kolejnym sezonem wycofała się z rozgrywek z powodów finansowych. Klub nigdy później nie wrócił do elity.

➢ Delecta Bydgoszcz – klub zajął ostatnie miejsce w rozgrywkach, spadł z PLS, ale ostatecznie zagrał w kolejnym sezonie 2008/09. Zastąpił Płomień Sosnowiec, który wycofał się z rozgrywek.

2008/2009

➢ Trefl Gdańsk – najsłabsza drużyna rozgrywek PlusLigi, po porażce w meczach o 9. miejsce, zaliczyła bezpośredni spadek do 1. Ligi. Gdańszczanie powrócili do elity po dwóch sezonach na zapleczu – w 2011 roku.

2009/2010

➢ Jadar Radom – przedostatnia drużyna w końcowej klasyfikacji PlusLigi. Wygrała baraże o utrzymanie z Treflem Gdańsk, ale po sezonie

➢ Neckermann AZS Politechnika Warszawska – klub zajął ostatnie miejsce w rozgrywkach, co oznaczało degradację do 1. ligi, do spadku jednak nie doszło. AZS PW odkupił miejsce w PlusLidze od Jadaru Radom i zagrał w kolejnym sezonie 2010/11.

2010/2011

➢ Pamapol Wielton Wieluń – klub grał w PlusLidze przez dwa sezony. Po spadku do tej pory nie wrócił do elity. Do PlusLigi wróciło natomiast na jeden sezon (2023/24) miasto Wieluń, gdzie swoje mecze rozgrywała drużyna Barkom-Każany Lwów.

2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016

W latach 2011–16 PlusLiga była ligą "zamkniętą". Oznaczało to, że żaden klub nie spadał automatycznie do 1. ligi po zakończeniu sezonu.

2016/2017

➢ AZS Częstochowa – drużyna zajęła 16. miejsce w rozgrywkach PlusLigi. Po porażce w barażach z Aluron Virtu Wartą Zawiercie opuściła ekstraklasę siatkarzy po 30 sezonach z rzędu występów w gronie najlepszych. Dwa lata później AZS wycofał się z rozgrywek 1. ligi. Częstochowska siatkówka wróciła do PlusLigi w 2023 roku, ale pod szyldem Norwida.

2017/2018

➢ BBTS Bielsko-Biała – drużyna zajęła 15. miejsce w tabeli fazy zasadniczej, co oznaczało degradację. Klub po raz drugi wypadł z PLS, tym razem na cztery sezony. Powrócił w 2022 roku.

➢ Dafi Społem Kielce – spadek z PlusLigi po ośmiu sezonach gry pod różnymi nazwami (Fart/Effector/Dafi Społem Kielce), po zajęciu 16. miejsca w tabeli fazy zasadniczej. W 2019, czyli rok po spadku z elity i grze w 1. Lidze, klub został rozwiązany.

2018/2019

➢ Stocznia Szczecin – zespół wycofał się z rogrywek w trakcie sezonu, w grudniu 2018 roku, z powodu problemów finansowych. Klub rozwiązano.

2019/2020

➢ BKS Visła Bydgoszcz – sezon nie został dokończony z powodu pandemii; rozgrywki przerwano w marcu, przed zakończeniem fazy zasadniczej, mimo tego ostatnia drużyna w tabeli została zdegradowana do 1. ligi. Klub z Bydgoszczy piąty sezon z rzędu gra na zapleczu PlusLigi.

2020/2021

➢ MKS Będzin – zajął 14. miejsce w fazie zasadniczej i opuścił PlusLigę. Jak się okazało, na trzy sezony, bo w 2024 roku będzinianie wrócili do elity.

2021/2022

Nikt nie spadł. Ostatnia w tabeli drużyna PSG Stali Nysa wygrała w barażu rywalizację z zespołem z 1. ligi – MKS Będzin i utrzymała się w PlusLidze.

2022/2023

➢ BBTS Bielsko-Biała – 16. miejsce w tabeli fazy zasadniczej oznaczało pożegnanie z PlusLigą. Dla klubu z Bielska-Białej była to trzecia degradacja z ekstraklasy od momentu powstania PLS. Drużyna drugi sezon występuje w rozgrywkach 1. ligi.

2023/2024

➢ Enea Czarni Radom – niemal od początku do końca fazy zasadniczej drużyna okupowała ostatnie miejsce w tabeli. Jako najsłabsza w tej części rozgrywej musiała przeżyć gorycz degradacji po jedenastu sezonach z rzędu w elicie. Czy siatkarze z Radomia zdołają w najbliższym czasie wrócić do PlusLigi?