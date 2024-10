Górnik Łęczna i Odra Opole zmierzą się ze sobą pierwszym spotkaniu 13. kolejki Betclic 1 Ligi. Jakim rezultatem zakończy się to starcie? Relacja live i wynik na żywo meczu Górnik Łęczna - Odra Opole na Polsatsport.pl.

Górnik zajmuje obecnie 7. miejsce w tabeli Betclic 1 Ligi z 19 punktami na koncie. Podopieczni Pavola Stano w ostatnich pięciu meczach zanotowali trzy remisy i dwie porażki, co porównując do ich świetnego otwarcia sezonu, jest znacznym regresem. Teraz ekipa z Łęcznej zagra z zespołem, który pokonywali w ostatnich czterech bezpośrednich pojedynkach. Z rzeczy wartych do odnotowania, Damian Warchoł zajmuje drugie miejsce w klasyfikacji strzelców obecnego sezonu ligowego z 8 bramkami na koncie.

Ich rywale również przeżywają trudny okres. Odra nie wygrała meczu ligowego od sierpnia i obecnie zajmują miejsce w strefie spadkowej Betclic 1 Ligi. W ostatnim meczu podopieczni Jarosława Skrobacza doznali bolesnej porażki w spotkaniu z Arką Gdynia (0:6). Aż trzy bramki dla "Arkowców" zdobył Karol Czubak, który tym samym, wskoczył na pierwsze miejsce klasyfikacji najlepszych strzelców ligi.

Relacja live i wynik na żywo meczu Górnik Łęczna - Odra Opole na Polsatsport.pl. Początek o 18:00.

ŁO, Polsat Sport