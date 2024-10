Po ostatnim meczu gliwiczan w Szczecinie z Pogonią (przegranym w doliczonym czasie 0:1, po dobitce z rzutu karnego) szkoleniowcy obu zespołów zostali zawieszeni na dwa spotkania. Vukovic nie poprowadzi drużyny w piątkowej wyjazdowej rywalizacji z Koroną Kielce (18.00) oraz u siebie z Lechią Gdańsk.

- Ostatni raz coś takiego przytrafiło mi się dosyć dawno, co jest jednak marnym pocieszeniem. Trzeba się z tym pogodzić, chociaż to trudne, bo moje przewinienie zasługiwało co najwyżej na żółtą kartkę – dodał trener, który po meczu w Szczecinie wdał się w dyskusję z arbitrem.

Podkreślił, że ma zaufanie do członków swojego sztabu i jego absencja nie wpłynie na postawę zespołu.

- Mniejsza o sposób komunikacji, który też będzie możliwy. Wierzę, że cała grupa poradzi sobie beze mnie tak, jak to się dzieje podczas nieobecności zawodnika. Ja sobie mogę machać rękami przy linii ile chcę, a i tak najważniejsi są piłkarze. To oni decydują o powodzeniu na boisku. Najbardziej uciążliwy będzie dla mnie brak możliwości bycia w szatni z zespołem przed spotkaniem i w przerwie – wyjaśnił Vukovic.

Zajmujący dziewiąte miejsce w tabeli gliwiczanie w ostatnich trzech spotkaniach doznali porażek po 0:1 z Widzewem Łódź, Jagiellonią Białystok i Pogonią. Ostatnie zwycięstwo ligowe odnieśli 30 sierpnia (1:0 na wyjeździe z Rakowem Częstochowa).

- Piątkowe spotkanie da odpowiedź, czy udało się nam odnaleźć skuteczność. Rozgraliśmy sparing, w którym strzeliliśmy cztery bramki (z Ruchem Chorzów 4:1). To na pewno dobry prognostyk, ale liga jest prawdziwą weryfikacją. Mam nadzieję, że coś w tym temacie się dla nas ruszy. My chcemy wygrywać, to jest grupa ambitnych ludzi. Mamy za sobą serię wyników, która nie idzie w parze z tym, co zespół pokazał na boisku – zaznaczył.

Zauważył, że Korona, po trudnym początku sezonu, ustabilizowała dyspozycję.

- Trener Jacek Zieliński kolejny raz udowadnia swoje doświadczenie i umiejętności. Już nikt nie mówi o tej drużynie w kategorii "skazanej" na spadek. Wiemy, że – szczególnie u siebie – gra agresywnie i z determinacją. Na to musimy być gotowi – stwierdził.

Pochodzący z Serbii trener przejął Piasta niemal dwa lata temu, 27 października 2022, zastępując Waldemara Fornalika. Zadebiutował wtedy w nowej roli wyjazdowym spotkaniem z Koroną (1:1). Po tamtym spotkaniu z fotelem szkoleniowca kielczan pożegnał się Leszek Ojrzyński. Zmienił go Kamil Kuzera, a w sierpniu 2024 ekipę przejął Zieliński.

- Czas leci, sytuacja jest teraz zupełnie inna. Trudno nie mówić po dwóch latach, że jest to drużyna, którą traktuję, jako swoją, w którą mocno wierzę, pomimo problemów, z jakimi się borykamy. Musimy pracować z jeszcze większą determinacją, aby osiągnąć swój cel. To jest łatwiejsze, kiedy się ma grupę ludzi, z którymi się chce pracować. I ja taką mam – podsumował Vukovic.

PAP