Na mecz Świątek - Sabalenka trzeba będzie poczekać! Z kim zagra Polka podczas WTA Finals?

Turniej WTA Finals, który w tym roku odbędzie się w Rijadzie, jest dość specyficzną imprezą. W rywalizacji bierze udział osiem tenisistek, które najlepiej zaprezentowały się w tym sezonie. Najpierw zawodniczki zmagają się w czteroosobowych grupach, w których rozgrywają po trzy mecze. Następnie do półfinałów awansują dwie tenisistki, które zajęły pierwsze miejsca w swoich grupach.

ZOBACZ TAKŻE: Wygrał turniej pełen tenisowych gwiazd! Miliony dolarów za zwycięstwo

Chociaż zawodniczki będą musiały jeszcze poczekać na losowanie, to na podstawie zasad obowiązujących podczas turnieju WTA Finals możemy już teraz wyciągnąć pierwsze wnioski dotyczące możliwej grupy raszynianki. Warto przypomnieć, że tenisistki rozlosowywane będą w parach, z miejsc 1-2, 3-4, 5-6 i 7-8.

To oznacza, że Polka podczas pierwszego etapu turnieju na pewno nie będzie rywalizowała z Aryną Sabalenką. W grupie Świątek pojawi się za to po jednej zawodniczce z par Coco Gauff/Jasmine Paolini, Jelena Rybakina/Jessica Pegula i Qinwen Zheng/Barbora Krejcikova. Co więcej, swój pierwszy mecz liderka światowego rankingu powinna rozegrać przeciwko tenisistce, która zostanie wylosowana z miejsc 7-8. Zatem pierwszą rywalką raszynianki podczas zmagań w Rijadzie powinna być Zheng lub Krejcikova.

Turniej WTA Finals rozpocznie się 2 listopada, natomiast finał zaplanowany jest na 9 listopada. W zeszłym roku ostatnią imprezę sezonu wygrała Świątek.