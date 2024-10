To była najdłuższa wymiana w historii świata! Nie uwierzysz, ile czasu trwała

Blisko 30 minut gry w jednej wymianie



Niektóre sety w zawodowym tenisie trwają poniżej 30 minut. Dzieje się tak, gdy różnice pomiędzy zawodnikami lub zawodniczkami są spore. Trudno jednak wyobrazić sobie, że blisko pół godziny mogłaby trwać jedna wymiana w meczu tenisowym.

ZOBACZ TAKŻE: Rekord świata prędkości serwisu prezentuje się nieziemsko. To nieprawdopodobne!

Tylko że tak właśnie było. To absolutny rekord tenisa. Padł w 1984 roku w meczu turnieju w Stanach Zjednoczonych. Naprzeciw siebie stanęły Vicki Nelson i Jean Hepner. Ich wymiana liczyła 643 uderzenia i potrwała aż 29 minut. Kibice musieli wykazać się nie lada cierpliwością, a zawodniczki wysoką precyzją uderzeń.

Mecz ten przeszedł do historii również jako najdłuższe spotkanie kobiecego tenisa. Trzysetowe zmagania trwały ponad 6,5 godziny. Odbyły się w I rundzie turnieju Central Fidelity Banks International. Ostatecznie trzeciego seta 13:11 wygrała Vicki Nelson.

Rekordy turniejów wielkoszlemowych



W turniejach wielkoszlemowych również nie brakuje długich wymian, choć zawodnicy dążą do szybszego zdobywania punktów i oszczędzania w ten sposób energii. Historyczny rekord został ustanowiony w 1978 roku podczas Roland Garros w Paryżu. Rywalizowało ze sobą dwóch wielkich mistrzów, czyli Bjorn Borg i Guillermo Vilas. W jednej akcji odnotowano aż 86 uderzeń.

Rekord US Open został pobity w 2022 roku w meczu Caspera Ruuda z Karenem Chaczanowem. Norweg spotkanie wygrał i awansował do wielkiego finału US Open. W meczu półfinałowym stał się współautorem wyjątkowego rekordu. W jednej z akcji z Chaczanowem wymienił aż 55 uderzeń. To o cztery więcej, niż w poprzednim rekordzie z 1997 roku, który należał do Andre Agassiego i Pete'a Samprasa.

Najlepszy wynik w historii Australian Open został pobity w 2013 roku. Naprzeciw siebie stanęli Francuzi Gilles Simon i Gael Monfils. Walka toczyła się w III rundzie turnieju w Melbourne. Spotkanie było bardzo wyrównane i potrwało blisko pięć godzin. Piąta partia trwała ponad 1,5 godziny. Do historii przeszła wymiana, w której obaj zaliczyli 71 uderzeń. To rekord Australian Open. Od ponad dekady nikt się do niego nie zbliżył.

To najdłuższy mecz w historii męskiego tenisa



Do dziś najdłuższym meczem w historii tenisa jest pojedynek I rundy Wimbledonu w 2010 roku pomiędzy Johnem Isnerem i Nicolasem Mahutem. Spotkanie rozgrywano przez trzy dni, trwało dokładnie 11 godzin i 5 minut. Zakończyło się w piątym secie granym na przewagi.

Amerykanin Isner wygrał go 70:68.

Później zdecydowano o rozgrywaniu super tie-breaka w piątym secie turniejów wielkoszlemowych. W związku z tym w najbliższych latach nie dojdzie do powtórki w długości meczu tenisowego. Rekord pozostaje niezagrożony.

Polsat Sport