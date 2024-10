Piękny gol Polaka w Serie A! Przełamał się po niemal dwóch latach (WIDEO)

W meczu ósmej kolejki włoskiej Serie A doszło do wyjątkowego wydarzenia. Reprezentant Polski Karol Linetty, który jest kapitanem Torino FC, zdobył bramkę po niemal dwóch latach bez trafienia do siatki.

W 55. minucie meczu 8. kolejki Serie A pomiędzy Torino a Cagliari, kapitan zespołu z Turynu, Linetty, popisał się fenomenalnym golem. Po precyzyjnym podaniu od Nikoli Vlasicia, Polak zdecydował się na strzał zza pola karnego. Piłka poszybowała do siatki, nie dając bramkarzowi Cagliari żadnych szans na obronę. To piękne trafienie dało Torino cenne prowadzenie 2:1 w tym zaciętym spotkaniu. Były gracz m.in. Lecha Poznań opuścił boisko w 75. minucie, a zastąpił go Gvidas Gineitis.

Warto dodać, że w składzie "Toro" znalazł się również inny Polak, Sebastian Walukiewicz, który zagrał pełne 90 minut przeciwko swojemu byłemu zespołowi. Przypomnijmy, że środkowy obrońca grał w drużynie Cagliari Calcio w latach 2019-2023.

Linetty jest ważnym "elementem układanki" Paolo Vanoliego, co potwierdza fakt, że 47-krotny reprezentant kraju, ominął tylko jedno spotkanie w tym sezonie. Ostatni raz w kadrze zagrał w meczu z Albanią w eliminacjach do Euro 2024 (0:2).

Mimo gola Polaka, "Granata" polegli w wyjazdowym meczu z Cagliari 2:3. Decydująca okazała się sytuacja z 78 minuty, kiedy obrońca gości - Saul Coco - został autorem niefortunnej bramki samobójczej. Torino przedłużyło swoją serię już trzech porażek z rzędu i spadło na dziewiąte miejsce we włoskiej ekstraklasie.