Polka wyeliminowana już w pierwszej rundzie! Świetny start, a później...

Fręch bardzo dobrze weszła w ten pojedynek. Pochodząca z Łodzi zawodniczka już na starcie wygrała pięć gemów z rzędu. Jej przeciwniczka tylko raz była w stanie obronić swój serwis, a pierwszy set zakończył się triumfem Polki 6:1.

Druga część rywalizacji nie była już taka łatwa dla Polki. Sonmez weszła na wyższy poziom i szybko wygrała trzy gemy. Mimo to Fręch po chwili przebudziła się i dogoniła przeciwniczkę. To jednak nie wystarczyło - w tej partii szalę zwycięstwa na swoją stronę przechyliła Turczynka (6:4).

Trzeci set był najbardziej wyrównany. Obie zawodniczki skutecznie broniły swoich serwisów. Ta sytuacja zmieniła się dopiero w ósmym gemie. To właśnie wtedy Sonmez przełamała Polkę. Jak się okazało, tu wystarczyło, by zawodniczka z Turcji wygrała tę część pojedynku (6:3), a co za tym idzie cały mecz.

Kolejną przeciwniczką Sonmez wyłoni starcie Sarah Saito - Sayaka Ishii.

Magdalena Fręch - Zeynep Sonmez 6:1, 4:6, 3:6