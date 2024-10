Od 0:2 do 5:2! Wielki powrót Realu Madryt

Real zmagania w tegorocznej Lidze Mistrzów rozpoczął od wygranej 3:1 ze Stuttgartem, a następnie przyszła sensacyjna porażka 0:1 z Lille. Borussia nie miała takich problemów. Co więcej, wygrane 7:1 z Celtikiem i 3:0 z Club Brugge zapewniły niemieckiej drużynie pozycję lidera po dwóch kolejkach.

Przy okazji tego spotkania nie można oczywiście nie wspomnieć, że poprzednie starcie Borussii z Realem miało miejsce w finale Ligi Mistrzów 2023/2024. Po golach Daniego Carvajala i Viniciusa Juniora "Królewscy" zwyciężyli 2:0, zdobywając po raz 15. najważniejsze klubowe trofeum w Europie.

Po stosunkowo spokojnych 30 minutach meczu do głosu doszła Borussia. Dwa szybkie ciosy zaskoczyły bezzębny w pierwszej połowie Real. Najpierw na listę strzelców wpisał się Donyell Malen. Chwilę później podwyższył Jamie Gittens i niespodziewanie do przerwy to goście prowadzili na Santiago Bernabeu.

Piłkarze z Madrytu musieli zaatakować po zmianie stron i tak też się stało. Przyjezdni dobrze się jednak bronili, a nawet jeśli już udało się sforsować defensywę, to na posterunku stał Gregor Kobel. Real jednak nie odpuszczał i w 60. minucie po dośrodkowaniu Kyliana Mbappe piłkę do siatki głową wbił Antonio Rudiger. Kilka minut później wyrównał Vinicius. Sędzia najpierw gwizdnął spalonego, ale po chwili skorzystał z VAR i zmienił decyzję.

W 83. minucie Rodrygo powalczył o piłkę przy końcowej linii i dzięki temu kilka sekund później przed szansą stanął Lucas Vazquez. Hiszpan mocnym strzałem wyprowadził Real na prowadzenie. Nie minęły 3 minuty i było 4:2. Vinicius przeprowadził rajd z własnej połowy, łącznie przebiegł około 70 metrów i sam wykończył sytuację. Brazylijczyk w samej końcówce skompletował hat-tricka, znowu popisując się piękną, indywidualną akcją. Real po fatalnej pierwszej połowie rozbił Borussię w drugich 45 minutach.

Real Madryt - Borussia Dortmund 5:2 (0:2)

Bramki: Rudiger 60, Vinicius 63, 86, 90+3, Vazquez 83 - Malen 30, Gittens 34

Real: Thibaut Courtois - Lucas Vasquez, Eder Militao, Antonio Rudiger, Ferland Mendy - Federico Valverde, Luka Modric (Eduardo Camavinga 71'), Jude Bellingham (Arda Guler 90') - Rodrygo (Aurelien Tchouameni 85'), Kylian Mbappe (Dani Ceballos 90'), Vinicius Junior

Borussia: Gregor Kobel - Julian Ryerson (Emre Can 76'), Nicklas Sule, Nico Schlotterbeck, Ramy Bensebaini - Felix Nmecha (Maximilian Beier 76'), Marcel Sabitzer - Donyell Malen (Pascal Gross 64'), Julian Brandt, Jamie Gittens (Waldemar Anton 55') - Serhou Guirassy

Żółte kartki: Vinicius

IM, Polsat Sport