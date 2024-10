Jak przypomniał napastnik pierwszego ataku Unii Łukasz Krzemień, oświęcimski zespół jeszcze nigdy nie sięgnął po to trofeum. Liczy on na wsparcie fanów drużyny z zachodniej małopolski. „We wtorek nie może was zabraknąć na trybunach” - powiedział cytowany na oficjalnym kanale klubu na jednym z serwisów społecznościowych.

Zgodnie z regulaminem o to trofeum mistrz Polski Unia powalczy ze zdobywcą Pucharu Polski, czyli GKS Tychy.

Oświęcimianie w finale play off sezonu 2023/2024 okazali się lepszymi od GKS Katowice. Chociaż siódmy – decydujący mecz – rozegrano w stolicy woj. śląskiego, to zdołali wygrać, po dogrywce 1:0 (rywalizacja play off, do czterech zwycięstw zakończyła się 4-3 dla Unii).

Z kolei tyszanie 30 grudnia 2023 r. po raz 10. wywalczyli Puchar Polski. W rozegranym w Krynicy-Zdroju finale PP pokonali po dogrywce JKH GKS Jastrzębie 3:2.

Mecz o Superpuchar zostanie we wtorek rozegrany po raz jedenasty. Wcześniej Comarch Cracovia Kraków wygrała w 2014, 2016 i 2017, GKS Tychy – 2015, 2018, 2019 i 2023, JKH GKS Jastrzębie 2020 i 2021, GKS Katowice 2022.

Relacja live i wynik na żywo meczu Re-Plast Unia Oświęcim - GKS Tychy na Polsatsport.pl. Początek o 18:30.

PAP