Polska chce zorganizować wielką sportową imprezę

Oprócz kandydatury Polskiego Związku Piłki Nożnej, do UEFA wpłynęły także wnioski z Hiszpanii (Camp Nou, Barcelona), Szwajcarii (St Jakob Park, Bazylea) oraz Walii (National Stadium of Wales, Cardiff). Ostateczna dokumentacja aplikacyjna musi zostać dostarczona do europejskiej federacji do 19 marca 2025 roku.

Decyzja odnośnie gospodarzy finałów Ligi Mistrzyń oraz Ligi Mistrzów w sezonie 2026/2027 zapadnie w maju przyszłego roku.



W Polsce dotąd rozegrane zostały trzy decydujące mecze europejskich pucharów. W 2015 roku na PGE Narodowym odbył się finał Ligi Europy, w którym Sevilla FC pokonała Dnipro Dniepropietrowsk. Sześć lat później w Gdańsku w finale Ligi Europy Villarreal CF ograł Manchester United, a 14 sierpnia 2024 roku na obiekcie w Warszawie rozegrany został mecz o Superpuchar UEFA, w którym Real Madryt pokonał Atalantę BC.



W przyszłym roku areną finału Ligi Konferencji UEFA będzie Wrocław. Spotkanie to będzie transmitowane na sportowych antenach Polsatu podobnie jak pozostałe spotkania Ligi Konferencji i Ligi Europy. Ponadto kibice mogą śledzić transmisje rozgrywek Ligi Mistrzyń, w których występuje m.in. Ewa Pajor reprezentująca Barcelonę.

