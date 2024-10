Przekonująca wygrana Anwilu w europejskich pucharach

Zespół z Włocławka rozpoczął od mocnego uderzenia - po trafieniach Luke’a Petraska było 8:0. Później ta różnica wzrosła nawet do 18 punktów dzięki akcjom Nicka Ongendy i Karola Gruszeckiego. Sporting w końcu zaczął reagować w ataku, ale ostatecznie po zagraniu Michała Michalaka po 10 minutach było 30:20. Drugą kwartę Anwil rozpoczął od małej serii 7:0 i dzięki trafieniu DJ Funderburka różnica znowu wynosiła nawet 17 punktów. Zespół z Portugalii nie był w stanie do końca nawiązać rywalizacji. Po efektownym wsadzie Petraska pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 49:32.

Dzięki trójce Ryana Taylora na początku trzeciej kwarty różnica szybko wzrosła do 20 punktów. Trener Selcuk Ernak dość szeroko rotował składem, a jego ekipa całkowicie kontrolowała wydarzenia na parkiecie. Po 30 minutach było 69:46. Sporo możliwości do gry dostawał Bartosz Łazarski - po jego zagraniu w kolejnej części spotkania przewaga zespołu z ORLEN Basket Ligi wzrosła nawet do 31 punktów. Tego Sporting nie był w stanie zmniejszyć. Ostatecznie Anwil zwyciężył 93:63.

Anwil Włocławek - Sporting 93:63 (30:20, 19:12, 20:14, 24:17)

Anwil: Gruszecki 16, Petrasek 13, Funderburk 11, Ongenda 11, Turner 9, Nelson 9, Taylor 8, Michalak 6, Łączyński 5, Łazarski 3, Sulima 2, Ślufiński 0

Sporting: Johnson 19, Debaut 11, Funderburk 10, Ventura 8, Armwood 7, Razaque 4, Cruz 2, Silva 2, Gomes 0, Hallman 0

plk.pl