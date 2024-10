Zwycięstwo PGE Spójni w Estonii

Początek układał się po myśli zespołu z ORLEN Basket Ligi, który po trójce Aleksandara Langovicia był lepszy o cztery punkty. Później to gospodarze przejmowali inicjatywę, w czym pomagał Ivo Van Tamme. Następnie świetnie zaczął sobie radzić Sebastian Kowalczyk - po jego trójce po 10 minutach było 19:22. PGE Spójnia drugą kwartę rozpoczęła od serii 9:0 i dzięki trafieniu z dystansu Yehonatana Yama różnica wrosła do 12 punktów. Christian Bradford starał się na to reagować, ale w ważnych momentach odpowiadali Jayden Martinez i Luther Muhammad. Trójki dołożyli Kikowski oraz Cooper, a pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 34:51.

Przewaga zespołu trenera Andreja Urlepa na początku trzeciej kwarty szybko wzrosła do 23 punktów dzięki akcjom Ta’lona Coopera i Aleksandara Langovicia. Christian Bradford i Ajiri Johnson starali się lekko odrabiać straty, ale po 30 minutach to przyjezdni ciągle byli lepsi - 54:67. Ostatnia część meczu niewiele zmieniała, bo stargardzianie kontrolowali wydarzenia na parkiecie. Ciągle ważnymi zawodnikami byli Luther Muhammad oraz Jayden Martinez. Ostatecznie PGE Spójnia zwyciężyła 89:72.

BC Parnu Sadam - PGE Spójnia Stargard 72:89 (19:22, 15:29, 20:16, 18:22)

Sadam: Bradford 19, Johnson 15, Jarvi 13, Van Tamm 9, Valge 8, Suurorg 6, Shevchenko 2, Aav 0, Stanković 0

PGE Spójnia: Muhammad 18, Cooper 18, Martinez 14, Kowalczyk 12, Langović 6, Słupiński 6, Yam 6, Gordon 5, Kikowski 4, Krużyński 0, Hensler 0

plk.pl