Wypadek autokaru z siatkarzami. Są ranni!

Do zdarzenia doszło w środę (23 października) we wczesnych godzinach porannych czasu brazylijskiego na autostradzie Castello Branco nieopodal miejscowości Quadra. Jak podaje Globo TV, powołując się na informacje Państwowej Agencji Transportu w Sao Paulo, do wypadku doszło z winy kierowcy autokaru, który stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w naczepę jadącej przed nim ciężarówki.

W autokarze było wówczas - łącznie z kierowcą i sztabem szkoleniowym - 17 osób. 6 z nich zostało rannych, ale obrażenia nie były na szczęście poważne. Poszkodowanym udzielono pomocy na miejscu wypadku i pozwolono im wrócić do miasta.

"Po początkowej panice okazało się, że zarówno sportowcy, jak i trenerzy czują się dobrze i nikt nie wymaga odwiezienia do szpitala. Drużyna kontynuowała podróż innym autokarem i bezpiecznie wróciła do Bauru" - uspokoił klub w specjalnym komunikacie w mediach społecznościowych.

Spotkanie, rozgrywane w ramach Campeonato Paulista drużyn do lat 21, zakończyło się wygraną Sesi Volei Bauru 3:0.