Pogrążył swój były zespół. Aleksander Dziewa bohaterem Kinga we Wrocławiu!

Po wyrównanym początku spotkania to gospodarze złapali lepszy rytm. Dzięki akcjom Isaiaha Whiteheada i Angela Nuneza uciekali na pięć punktów. Teyvon Myers i James Woodard starali się na to reagować, ale w tym fragmencie to nie wystarczało. Z drugiej strony trzeba wyróżnić aktywnego Marcela Ponitkę i Adriana Boguckiego - dzięki nim po 10 minutach było 20:14.

ZOBACZ TAKŻE: Dogrywka i ponad 200 punktów w meczu ORLEN Basket Ligi

W drugiej kwarcie znowu świetny był Whitehead, wrocławianie podkręcali tempo, a po kontrze wykończonej przez Nuneza różnica wzrosła do 10 punktów. King miał spore problemy w ofensywie - sporą rolę odgrywał w tym Ponitka. Ostatecznie po jego trójce pierwsza połowa zakończyła się rezultatem 38:28.

Zespół trenera Arkadiusza Miłoszewskiego w trzecią kwartę wszedł z wielką energią. Trójki trafiali Kassim Nicholson i Aleksander Dziewa, a po podobnym rzucie Tony'ego Meiera to oni wychodzili na prowadzenie! Szczecinianie zatrzymali się jednak w ataku, a sytuację znowu zmieniali Jeremy Senglin oraz Błażej Kulikowski. Dzięki zagraniu Ajdina Penavy po 30 minutach było 57:49.

W kolejnej części meczu trójki Teyvona Myersa i Andrzeja Mazurczaka oznaczały, że goście przegrywali już tylko dwoma punktami. Teraz spotkanie zdecydowanie się wyrównało. Do remisu na około dwie minuty przed końcem doprowadził Myers. Na dwie sekundy przed końcem akcją 2+1 Aleksander Dziewa dawał swojemu zespołowi minimalne prowadzenie! Whitehead mógł zostać bohaterem, ale nie trafił, a to oznaczało zwycięstwo Kinga 67:66.

Najlepszym zawodnikiem gości był James Woodard z 12 punktami i 4 asystami. Marcel Ponitka zdobył dla gospodarzy 13 punktów, 5 zbiórek i 3 asysty.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ORLEN Basket Liga - 4. kolejka

WKS Śląsk Wrocław – King Szczecin 66:67 (20:14, 18:14, 19:21, 9:18)

Śląsk: Marcel Ponitka 13, Angel Nunez 11, Isaiah Whitehead 10, Jeremy Senglin 9, Daniel Gołębiowski 7, Kenan Blackshear 6, Błażej Kulikowski 4, Adrian Bogucki 3, Ajdin Penava 3, Reggie Lynch 0,

King: James Woodard 12, Andrzej Mazurczak 11, Kassim Nicholson 10, Teyvorn Myers 9, Aleksander Dziewa 9, Chad Brown 9, Tony Meier 3, Mateusz Kostrzewski 2, Szymon Wójcik 2.

PLK.PL