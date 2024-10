Wyszły na jaw sensacyjne kulisy transferu Leona! "To nie my wpadliśmy na pomysł"

Leon do zespołu Bogdanki LUK Lublin trafił oficjalnie 1 lipca 2024 roku. Dzień wcześniej wygasł mu kontrakt z Sir Susa Vim Perugia. Na początku sezonu 33-latek zmagał się z urazem, ale kiedy już wszedł na parkiet, to zmienił oblicze zespołu ze stolicy województwa lubelskiego.

ZOBACZ TAKŻE: Prezes Jastrzębskiego Węgla wyłożył karty na stół. Oto ich najgroźniejszy rywal

W magazynie #7Strefa gościł wiceprezes klubu Maciej Krzaczek, który zdradził, jak rodził się pomysł sprowadzenia Leona.

- Szczerze mówiąc, to nie my wpadliśmy na pomysł ściągnięcia Leona. To było chyba 30 stycznia podczas jednego z nieformalnych spotkań z grupą sponsorów. Padło pytanie o to, kto jest jeszcze fajny na rynku. Pierwsze nazwisko, które padło, to nie był Leon. Wtedy wolny był Aleksander Śliwka czy Osmany Juantorena. Rzucaliśmy różnymi nazwiskami i chyba Krzysztof Skubiszewski powiedział, że może Leon. Jeden ze sponsorów wstał i powiedział, że daje w ciemno na pół kontraktu - powiedział Krzaczek.

- Później dowiedzieliśmy się, ile to może kosztować. Wtedy mieliśmy już zamknięty skład i nie było finansów na Wilfredo. Dużo dłużej trwały negocjacje na temat konkretnych zapisów w kontrakcie niż samo znalezienie funduszy. Drzwi się szybko pootwierały, bo ktoś usłyszał nazwisko Leon i szybko udało się zorganizować pieniądze - dodał wiceprezes klubu z Lublina.

Bogdanka świetnie zaczęła rozgrywki PlusLigi, wygrywając osiem pierwszych spotkań sezonu.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

IM, Polsat Sport