Siatkarka odrzuciła lukratywną ofertę od giganta. "Pieniądze nie są najważniejsze"

28-letnia zawodniczka zapowiedziała przejście na sportową emeryturę niespełna miesiąc przed rozpoczęciem najważniejszej imprezy czterolecia. Dla kibiców był to ogromny szok, ponieważ Japonka była kapitanką i jedną z liderek kadry, a sama zawodniczka nie uskarżała się na żadne urazy.

"Dziękuję za ciągłe wsparcie. To wiadomość do was wszystkich. Zdecydowałam się zakończyć karierę po igrzyskach w Paryżu. Zaczęłam grać w siatkówkę w drugiej klasie szkoły podstawowej i przy pomocy wielu ludzi robiłam to do 28. roku życia. Wszystkie zebrane doświadczenia sprawiły, że jestem, kim jestem. Bardzo dziękuję" - napisała wówczas Japonka w mediach społecznościowych.

Nieco ponad dwa miesiące po zakończeniu igrzysk olimpijskich w Paryżu Koga zdradziła, że tuż przed ogłoszeniem swojej decyzji otrzymała lukratywną ofertę od VakifBanku Stambuł, ale nawet wysoki kontrakt nie był w stanie przekonać jej do pozostania przy sporcie.

- Miałam ofertę od VakifBanku, opiewającą na 100 milionów jenów (około 608 tysięcy euro - przyp. red.), a kiedy powiedziałam, że postanowiłam zakończyć karierę po turnieju olimpijskim, przedstawiciele tureckiego klubu odparli, że dadzą mi o 30-40 milionów jenów więcej. Miło było dowiedzieć się, że jestem tak bardzo ceniona i nie miałabym nic przeciwko grze za granicą, ale pieniądze to nie wszystko. Zdecydowałam się zakończyć karierę, więc grzecznie podziękowałam za tę ofertę, mówiąc, że niestety nie mogę jej przyjąć. Choć gdyby pojawiła się ona rok lub dwa lata temu, pewnie bym się skusiła - przyznała Koga, cytowana przez turecki portal Fanatik.

Koga nigdy nie opuściła ligi japońskiej. Najpierw występowała w szkolnym klubie Shin'ai Jogakuin High School, a następnie przeniosła się do NEC Red Rockets, w którym grała nieprzerwanie od sezonu 2014/2015. W siatkarskim dorobku ma między innymi cztery mistrzostwa Japonii i triumf w Pucharze Cesarza.